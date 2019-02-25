Это провал: BMW сбил всех пешеходов (на тесте)

Во время испытаний IIHS, в которых участвовало 11 машин, баварский кроссовер оказался единственным провалившим тест.

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Системы автоматического торможения быстро завоевывают популярность. Используя множество камер, датчиков и радаров, эти системы способны реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее, чем даже самый внимательный водитель. В результате IIHS и Euro NCAP стали тестировать работу данных систем и давать оценку их эффективности.

Недавно IIHS провела тесты 11 компактных кроссоверов, каждый из которых был подвергнут трем различным испытаниям, имитирующим неожиданное появление перед автомобилем взрослых и детей: пересечение проезжей части взрослым человеком, появление ребенка из прохода между двумя припаркованными у обочины автомобилями и идущий вдоль обочины человек. Испытания проводились на различных скоростях.

Все участвующие в тестах кроссоверы с честью прошли испытание. На высоте оказались: Toyota RAV4, Volvo XC40, Honda CR-V, Subaru Forester, Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue. Даже Mitsubishi Outlander, сбивший одного пешехода, получил в итоге проходной балл.

И только один автомобиль убивал всех, кто попадался ему на пути. Это BMW X1. Он даже не пытался замедлиться перед столкновением. Ни разу. И летел напролом.

В результате IIHS не смог присудить кроссоверу X1 ни одного балла — не за что. Возможно, инженеры BMW в Мюнхене отнесутся к обнаруженной проблеме серьезно и доведут систему до ума, чтобы она не была простым довеском комплектации, за которую люди зря платят деньги. Пока же поведение оснащенного ею автомобиля ничем не отличается от поведения автомобиля без нее.

Исследование IIHS, проведенное в далеком 2011 году, показало, что системы обнаружения пешеходов могут предотвратить 65% случаев наезда на них. Но для этого система должна работать без сбоев.

В апреле компания BMW начнет выпускать крутые версии кроссоверов X3 и X4, мощностью 480 и 510 л.с.

В данный момент баварцы вывели на тесты новую электрическую модель в кузове 4-дверного купе, которая должна появиться в продаже через год и будет конкурировать с Tesla Model 3.

Фото, видео: YouTube