На новом снимке Engelberg Tourer сфотографирован сбоку, и нам прекрасно виден его профиль, говорящий о новом кроссовере Mitsubishi больше, чем его же фас.

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Mitsubishi планирует представить в Женеве концепт внедорожника Engelberg Tourer Electric. Как и на предыдущем тизере, автомобиль находится в тени с горящими фарами и задними фонарями, но на фоне предрассветного неба. Поэтому нам прекрасно виден дизайн оптики, очертания силуэта и боковая линия окон, обведенная хромовой окантовкой.

Mitsubishi Engelberg Tourer очень похож на обычный спортивный кроссовер. Например, на Outlander. К сожалению, пока нет никакой возможности оценить его размеры, а линия крыши скрыта узким багажником. Возможно, что это вовсе не опция и не аксессуар, а часть автомобиля — новое стилистическое решение. Думать так позволяет предыдущий тизер машины, на котором видно, что в этом багажнике спрятаны фонари для бездорожья.

Недавно Mitsubishi выпустила дешевые версии двух популярных моделей — Pajero Sport и Outlander.

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Фото: Mitsubishi