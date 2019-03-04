Новый Green NCAP оценивает экологичность автомобилей

В Euro NCAP появилось подразделение, которое будет заниматься вопросами вредных выбросов автомобилей — Green NCAP. Но и не только этим.

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Euro NCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей, также теперь оценивает разрыв между официальными данными производителей и реальными характеристиками. Новую программу оценки экологичных автомобилей под названием Green NCAP организация по оценке безопасности Euro NCAP запустила совместно с правительствами европейских стран, автомобильными клубами и другими организациями.

С помощью рейтинга Green NCAP собираются продвигать автомобили, которые менее всего загрязняют окружающую среду и при этом более экономичны, и таким образом мотивировать автопроизводителей разрабатывать экологичные машины. В течение многих лет существовало несоответствие между тем, как автомобили выполняют нормативные испытания на стендах, и тем, как они работают на дороге. Потребители часто не получают официально заявленную экономию топлива для своих транспортных средств.

Сейчас заявлено два направления: выбросы и энергоэффективность (расход топлива). В лаборатории имитируются режимы работы холодного пуска, прогретого мотора, эко- и спортрежима и движения по магистрали. Также проводятся замеры во время реальных дорожных испытаний. По каждому параметру присваивается одна из пяти оценок: зеленая — good (хорошо), желтая — adequate (приемлемо), оранжевая — marginal (предельно), коричневая — weak (слабо) и красная — poor (плохо), потом их переводят в звездочки.

В первом раунде испытаний Green NCAP было оценено двенадцать автомобилей.

Hyundai Ioniq и BMW i3 (оба электромобиля) получили максимальные 5 звезд. VW up! GTI получил похвальные четыре звезды; BMW X1 2.0d и Mercedes-Benz A200 удостоены трех звезд; Ford Fiesta 1.0 EcoBoost оценен на две звезды; одной звезды удостоены Audi A7 50 TDI, Volvo XC40 T5 и Subaru Outback 2.5.

Три автомобиля — VW Golf 1.6TDI, Fiat Panda 1.0 и Ford Fiesta 1.0 EcoBoost — получили нулевые рейтинги. Все три автомобиля с нулевой звездой одобрены в соответствии со стандартами выбросов Евро 6b, которые по-прежнему действительны для моделей, представленных до сентября 2017 года. Однако с сентября 2019-го все модели должны будут соответствовать более жестким стандартам Euro 6d-temp, и обновленные версии этих автомобилей столкнутся с более жесткими нормативами.

На данный момент, как мы видим, самый «зеленый» вариант — это электромобили. Пока ни один автомобиль на сгораемом топливе не достиг их пятизвездочного уровня. Просто на данный момент Green NCAP учитывает только выбросы, которые автомобиль производит во время движения, но постепенно будет учитываться весь его жизненный цикл, включая энергию, используемую для производства транспортного средства, энергию, которую он потребляет в течение всей его деятельности, а также энергию, необходимую для утилизации и переработки его частей. Это может сократить разрыв между электромобилями и бензиновыми и дизельными машинами. Зеленая рейтинговая схема NCAP будет беспристрастна, обещают в Green NCAP.

Фото: Euro NCAP