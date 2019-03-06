Ford Focus превратят в легковой пикап. Первые фото

Американская компания старается максимально расширить число версий нынешнего поколения модели.

Материалы по теме Volkswagen рассекретил новый пикап

Во времена нефтяного кризиса маленькие пикапы, сделанные на базе легковушек, были очень популярны у американцев. Улицы были буквально заставлены Chevrolet El Camino, Ford Ranchero и другими моделями, включая даже такую экзотику для рынка США, как VW Caddy (да, изначально это был пикап).

Они были дешевыми и экономичными, потому при высоких ценах на бензин американцы пересаживались с больших полноразмерных пикапов именно на компактные легковые модели.

Но после того как ситуация на рынке стабилизировалась, а цены на топливо поползли вниз, на дороги вернулись хозяева американских дорог: Ford F-Series, Dodge Ram, Chevrolet Silverado и другие пикапы с огромными моторами, поглощавшими топливо десятками галлонов.

Несмотря на то что и сейчас ситуация с ценами на топливо благоволит покупать большие пикапы (в США, а не в России), Ford решил сделать легковой пикап, который займет место ниже Ranger. К этому его подталкивает необходимость максимально расширить количество версий нового Фокуса, продажи которого в Северной Америке идут ни шатко ни валко.

На фотографиях, опубликованных Motor1, сильно закамуфлированный прототип. Поэтому сделать какие-либо выводы сложно. Но на фото именно пикап, хотя в Форде его и попытались старательно замаскировать под фургон (может быть, появится и такой вариант, кто знает). Вероятнее всего, в компании не станут утруждать себя при создании новой модификации, и машина просто будет представлять собой небольшой грузовичок.

До России пикап, да и новый Focus вообще, вряд ли доедут: компания может закрыть у нас два завода.

Новую легкую коммерческую технику, включая пикапы, Ford будет делать совместно с Volkswagen.

Фото: Motor1/Automedia