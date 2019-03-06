Ford Focus превратят в легковой пикап. Первые фото

Американская компания старается максимально расширить число версий нынешнего поколения модели.

Ford Focus
Ford Focus

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Volkswagen рассекретил новый пикап

Во времена нефтяного кризиса маленькие пикапы, сделанные на базе легковушек, были очень популярны у американцев. Улицы были буквально заставлены Chevrolet El Camino, Ford Ranchero и другими моделями, включая даже такую экзотику для рынка США, как VW Caddy (да, изначально это был пикап).

Они были дешевыми и экономичными, потому при высоких ценах на бензин американцы пересаживались с больших полноразмерных пикапов именно на компактные легковые модели.

Но после того как ситуация на рынке стабилизировалась, а цены на топливо поползли вниз, на дороги вернулись хозяева американских дорог: Ford F-Series, Dodge Ram, Chevrolet Silverado и другие пикапы с огромными моторами, поглощавшими топливо десятками галлонов.

Несмотря на то что и сейчас ситуация с ценами на топливо благоволит покупать большие пикапы (в США, а не в России), Ford решил сделать легковой пикап, который займет место ниже Ranger. К этому его подталкивает необходимость максимально расширить количество версий нового Фокуса, продажи которого в Северной Америке идут ни шатко ни валко.

На фотографиях, опубликованных Motor1, сильно закамуфлированный прототип. Поэтому сделать какие-либо выводы сложно. Но на фото именно пикап, хотя в Форде его и попытались старательно замаскировать под фургон (может быть, появится и такой вариант, кто знает). Вероятнее всего, в компании не станут утруждать себя при создании новой модификации, и машина просто будет представлять собой небольшой грузовичок.

Ford Focus превратят в легковой пикап. Первые фото

Фото: Motor1/Automedia

Ford Focus превратят в легковой пикап. Первые фото
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Отзывы о Ford Focus (3)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив — 9,5 литров ...

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