Кит против слона, блоха против льва: самый странный дрэг-рейс

Появилось видео масштабного дрэг-рейсинга, в котором приняло участие два десятка разных автомобилей.

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Заезды на четверть мили по прямой: любимое развлечение американцев, но и в Европе популярно. Правда, в Старом Свете такие заезды чаще всего проводят для сравнения динамики машин. Обычно соревнуется два-три автомобиля, но каналу Lovecars удалось собрать аж 20 самых разных, но очень быстрых авто. Их общая стоимость превышает 7 миллионов долларов.

Сравнение было решено провести на аэродроме Дансфолд, который используется в качестве тестового трека программой Top Gear. В заездах приняли участие суперкары, внедорожники, рестомоды и даже багги.

Неожиданностью для организаторов стал проливной дождь, который начался прямо после того, как все участники заездов собрались на трассе. Несмотря на то что большинство машин были оснащены полным приводом, финальные заезды отменили, так как уровень воды был таким высоким, что даже полноприводные автомобили вылетали с трассы.

Тем не менее это одна из самых странных дрэг-гонок, что мы видели: в парных заездах участвовали машины совершенно разных классов.

Прошлой осенью в параллельной гонке по прямой схлестнулись 11 суперкаров и один кроссовер.

Фото, видео: YouTube