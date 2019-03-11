Lada теряет популярность на вторичном рынке

В феврале продажи автомобилей с пробегом снова выросли, но не за счет бренда Lada, а благодаря иномаркам.

В феврале 2019 года в России на вторичном рынке было продано 366 800 автомобилей, что на 1,3% больше, чем в феврале прошлого года.

Хотя четверть перепродаваемых машин по-прежнему являются продукцией Волжского автозавода, популярность их постепенно снижается. Так, в прошлом месяце новых хозяев нашли 92 600 автомобилей Lada. Эта цифра на 2,9% меньше, чем те, которую агентство «Автостат» публиковало годом ранее.

На втором месте по популярности на вторичке находятся машины Toyota, спрос на которые стал выше на 0,2%. Всего же в феврале купить Тойоту с пробегом предпочли (или смогли) 40 800 россиян. Третье место досталось автомобилям Nissan. Их было перепродано 20 800 штук, и это на 4,3% больше, чем в феврале 2018 года.

На четвертом и пятом местах расположились подержанные автомобили брендов Hyundai и Kia. Купить Hyundai предпочли 18 200 наших соотечественников (рост на 4,7%), а Kia — 16 600 (больше на 12,3%).

Следует отметить, что вторичный авторынок, в отличие от рынка новых машин, демонстрирует в этом году положительную динамику. Всего в нашей стране за два месяца этого года было перепродано 706 200 машин с пробегом, что на 1% больше, чем за тот же период 2018 года.

Автомобили приобретаются в России всё чаще на последние деньги или в кредит. К таким выводам пришли эксперты.

Продать автомобиль можно разными способами. Мы насчитали всего пять. Если вы решили сменить автомобиль, что предлагаем ознакомиться со всеми существующими способами продать имеющуюся машину и выбрать наиболее подходящий.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС