Материалы по темеУ автономных автомобилей обнаружилась новая проблема
Испытывать беспилотники на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург начнут до конца 2019 года, об этом со ссылкой на соруководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александра Гурко сообщает АГН «Москва».
«На трассе М-11 был определен участок протяженностью 15 км на обходе Вышнего Волочка для тестирования беспилотных систем. Надеемся, что в этом году мы уже сможем приступить к реализации проекта», — сказал Гурко.
В ходе тестирования собираются отработать ряд сценариев — предупреждение водителя о препятствии впереди движения, предупреждение о дорожных работах, слепые зоны при повороте на перекрестках, максимальная скорость подъезда к перекрестку.
- В Германии провели опрос и выяснили, что люди все больше стали доверять беспилотным автомобилям. Правда, в управляемом роботом самолете согласны путешествовать далеко не все.
- В «Автонете» утверждают, что первая мойка для автономных машин появится уже в 2021 году. Готовиться следует заранее, так как обычные мойки для беспилотников не подойдут.
- Разработка беспилотных технологий требует больших финансовых вливаний, поэтому вчерашние конкуренты вынуждены объединяться в союзы, для того чтобы было не так затратно.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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