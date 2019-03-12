На дороге Москва — Санкт-Петербург определили участок для тестирования беспилотников

Предполагается, что испытания беспилотных автомобилей на трассе М-11 начнутся до конца этого года.

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Испытывать беспилотники на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург начнут до конца 2019 года, об этом со ссылкой на соруководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александра Гурко сообщает АГН «Москва».

«На трассе М-11 был определен участок протяженностью 15 км на обходе Вышнего Волочка для тестирования беспилотных систем. Надеемся, что в этом году мы уже сможем приступить к реализации проекта», — сказал Гурко.

В ходе тестирования собираются отработать ряд сценариев — предупреждение водителя о препятствии впереди движения, предупреждение о дорожных работах, слепые зоны при повороте на перекрестках, максимальная скорость подъезда к перекрестку.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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