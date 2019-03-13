На конвейер встали фургоны и микроавтобусы ГАЗель NEXT повышенной вместимости.

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На Горьковском автозаводе началась сборка новых версий фургонов и микроавтобусов ГАЗель NEXT 4.6, которые отличаются сверхдлинной колесной базой.

Благодаря такому изменению в конструкции объем кузова фургона вырос до 15,5 кубических метров, а микроавтобус стал 22-местным. Эти параметры напрямую влияют на экономическую эффективность автомобилей и должны пользоваться высоким спросом. Таким образом, ГАЗели вышли в новый для себя сегмент рынка.

Новая версия фургона ГАЗель NEXT имеет полную массу 4,6 тонны, а объем ее кузова, по сравнению с базовой моделью, вырос на 15% (15,5 против 13,5 куб. м). Площадь пола грузового отсека увеличилась на 20% (8,1 против 6,8 кв. м), а грузоподъемность возросла до 2 тонн. Ранее подобными характеристиками обладали только фургоны иностранного производства.

Микроавтобус в новой версии стал настолько просторным, что в нем поместилось 19 сидячих пассажирских кресел и осталось пространство для трех стоячих мест. При этом инженерам не пришлось уменьшать расстояние между сиденьями.

Оба автомобиля оснащаются задними мостами повышенной грузоподъемности, новыми рессорами, повышающими плавность хода, и модернизированной тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами и системой ABS.

При этом новые версии ГАЗелей остались без двигателей Volkswagen.

Подробнее о габаритах новых версий ГАЗелей можно узнать здесь.

Фото: ГАЗ