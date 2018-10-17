ГАЗ готовит гигантскую 22-местную ГАЗель

Семиметровые ГАЗели со сверхдлинной колесной базой уже скоро можно будет увидеть на российских дорогах.

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На сайте Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства ГАЗ A65R52. Эта новая версия автобуса будет иметь длину до 7114 мм, а в ее салоне смогут разместиться до 22 пассажиров. До сих пор длина автобусов на базе ГАЗели не превышала 6430 мм, а вместительность ограничивалась 19 пассажирами.

Колесная база новой версии выросла на 205 мм, с 3745 до 3950 мм. Остальные 479 мм, на которые вырос автобус, добавлены за счет увеличенного заднего свеса. На новой базе будут выпускаться и цельнометаллические фургоны, объем грузового отсека которых составит внушительные 15,5 кубометра. Подобные модификации выпускаются и другими автопроизводителями. Например, Volkswagen Crafter Kasten L5 имеет длину 7391 мм.

Как и другие версии на базе ГАЗели, новинка получит 4-цилиндровые турбодизельные агрегаты Huadong/Cummins объемом 2,8 л и мощностью 150 л.с., имеющие крутящий момент, равный 320 Нм.

Продажи ГАЗели A65R52 должны начаться уже этой весной.

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Фото: ГАЗ