Skoda подняла цены на три популярные модели

Самые популярные в России автомобили Skoda стали дороже на сумму от 18 тыс. до 41 тыс. рублей. Это модели Rapid, Octavia и Kodiaq.

Компания Skoda пересмотрела прайс-листы на свои самые популярные автомобили. Дороже в результате стали лифтбеки Rapid и Octavia и кроссовер Kodiaq. Их стоимость увеличилась на сумму от 18 до 41 тыс. рублей.

Skoda Rapid получил минимальную прибавку, а его цена в базовой комплектации не изменилась и по-прежнему составляет 657 000 рублей. Следует отметить, что за эти деньги покупатель получает пустой автомобиль с 90-сильным двигателем и механикой. Начиная с комплектации Active стоимость городского лифтбека увеличилась на 18 тыс. рублей, выявили специалисты агентства «Автостат», и составляет от 772 000 до 1 144 000 рублей.

Skoda Octavia стала дороже на 28 тыс. рублей во всех без исключения комплектациях и для покупки этой модели теперь нужна сумма от 1 109 000 до 1 575 000 рублей.

Больше других в цене прибавил поступивший в прошлом году в продажу кроссовер Skoda Kodiaq. Но дороже на 41 тыс. рублей стали далеко не все его комплектации. Увеличение ценников коснулось лишь версий Style, Active и Ambition, для приобретения которых теперь потребуется сумма от 1 454 000 до 2 276 000 рублей. Менее популярные версии Style Plus, Ambition Plus, Scout, Sport Line и Laurin and Klement обойдутся покупателям по-прежнему в сумму от 2 112 000 до 2 998 000 рублей.

Skoda уже повышала стоимость своих автомобилей в этом году. Тогда, в январе, их цена выросла на сумму от 11 тыс. до 103 тыс. рублей, что не помешало компании увеличить продажи на 10%, реализовав в итоге за два месяца почти 11,5 тыс. автомобилей.

Skoda готовит новый кроссовер — Kamiq, который совсем скоро должен появиться в продаже на российском рынке.

Skoda Octavia является самым популярным среди женщин автомобилем. На втором месте находится Skoda Kodiaq.

Фото: Skoda