О каких авто мечтают женщины? О больших и белых (спойлер)

Маленькая красная машинка окончательно стала мифом. Современные женщины предпочитают совершенно иные автомобили, и теперь мы знаем, чего хотят женщины!

Материалы по теме
Агрессивных водителей «разложили» по маркам. Исследование

Чтобы выяснить, какие автомобили и в каком регионе наиболее востребованы у прекрасных дам, были изучены данные около 12 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку «Автоспот» с марта 2018 по февраль 2019 года (включительно), из которых 25% приобретений пришлись на долю женщин.

«Исследование показало, что сложившееся мнение о любимых автомобилях женщин в корне неверное. Им не нужен маленький автомобиль яркого цвета. Вместо него они выбирают автомобили гольф-класса и полноразмерные кроссоверы нарядных спокойных цветов», — рассказывает директор по маркетингу онлайн-витрины дилерских предложений Autospot.ru Ярослав Шипачёв.


Любимыми автомобилями женщин стали не только всероссийские бестселлеры Kia и Hyundai, занявшие первое и второе места в рейтинге популярных машин, но и автомобили Skoda, BMW и Volkswagen, вошедшие в пятерку лидеров. На шестом месте по степени популярности оказались машины Toyota, а на седьмом и восьмом — Audi и Lada. Замыкают женскую десятку лидеров автомобили брендов Ford и Renault.

Самые покупаемые россиянками марки автомобилей

Место

Марка

1

Kia

2

Hyundai

3

Skoda

4

BMW

5

Volkswagen

6

Toyota

7

Audi

8

Lada

9

Ford

10

Renault

Автомобили Kia активно покупают женщины всех возрастов (18–24, 25–34, 35–44 и 45+). Эта марка заняла первое место во всех возрастных группах. Далее идет очень интересный диссонанс. На втором месте по популярности — автомобили Hyundai. Но молодые девушки в возрасте 18–24 лет предпочитают машины Toyota, если нет возможности купить Kia. Для них Hyundai находится на третьем месте, в то время как у женщин в возрасте от 25 лет и до 45+ его занимают машины марки Skoda.

Говоря о четвертом месте, женщины в возрасте 45+ могут вдруг вспомнить, что им, как и молодежи, тоже нравится Toyota, и неважно, что младшие группы единодушно отдали это место автомобилям BMW. На пятом месте по степени популярности у женщин тоже находятся немецкие автомобили — Volkswagen. Но 35-44-летним дамам лучше предложить Audi. Следует отметить, что наша Lada ни в одной из возрастных групп не смогла подняться выше восьмого места, а популярные среди мужчин автомобили Renault и Nissan — выше девятого.

Самые покупаемые марки автомобилей у россиянок, в зависимости от возраста

Место

Марки по возрастам

18–24 года

25–34 года

35–44 года

45 лет и старше

1

Kia

Kia

Kia

Kia

2

Toyota

Hyundai

Hyundai

Hyundai

3

Hyundai

Skoda

Skoda

Skoda

4

BMW

BMW

BMW

Toyota

5

Volkswagen

Volkswagen

Audi

Volkswagen

6

Skoda

Audi

Toyota

BMW

7

Audi

Toyota

Volkswagen

Audi

8

Ford

Lada

Ford

Mitsubishi

9

Nissan

Ford

Renault

Nissan

10

Lada

Renault

Nissan

Lada

Согласно исследованию, возраст самых активных покупательниц составляет от 25 до 34 лет — на их счету 36% онлайн-покупок автомобилей. Также активными покупательницами являются женщины в возрасте 45 лет и старше. Они заключают 28% сделок на покупку автомобилей. На третьем месте по степени покупательской активности находятся 35-44-летние женщины, совершившие в 2018 году ровно четверть покупок машин, а остальные 11% проданных женщинам автомобилей достались девушкам в возрасте от 18 до 24 лет.

Покупательская активность женщин по возрастным группам

Возраст, лет

Доля, %

18–24

11

25–34

36

35–44

25

45+

28

Что касается конкретных моделей, то автоледи в этом вопросе чаще всего отдают предпочтение лифтбеку Skoda Octavia и кроссоверу Skoda Kodiaq. В пятерке лидеров также оказались кроссоверы Hyundai Creta, Kia Sportage и седан Hyundai Solaris.

Самые популярные модели у российских автоледи

Место

Москва

Санкт-Петербург

Другие регионы РФ

1

Skoda Octavia

Skoda Octavia

Skoda Octavia

2

Hyundai Creta

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

3

Skoda Kodiaq

Hyundai Creta

Hyundai Creta

4

Kia Sportage

Kia Sportage

Kia Sportage

5

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

6

Volkswagen Tiguan

Kia Rio

Volkswagen Tiguan

7

Kia Rio

Volkswagen Tiguan

Kia Rio

8

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Mazda CX-5

9

Volkswagen Polo

Mitsubishi Outlander

Volkswagen Polo

10

Renault Duster

Skoda Rapid

BMW 5-й серии

Важное значение имеет и цвет покупаемого женщинами автомобиля. Современные автовладелицы, вопреки стереотипам, предпочитают ярким цветам спокойные оттенки. К примеру, красный цвет занимает лишь шестое по популярности место. Самым популярным цветом окраски кузова автомобиля среди женщин стал белый. На втором месте серые тона, в том числе вечный серебристый. Третье место занял нарядный и торжественный черный цвет. Из ярких цветов в пятерку лидеров вошел… синий, который оказался немного популярнее, чем оттенки коричневого, замыкающие топ-5 любимых цветов автомобилей среди женщин. Следует отметить, что недавно BASF и Axalta проводили исследования популярности цветов автомобилей в России, в котором красные машины тоже оказались на шестом месте.

Популярные у автолюбительниц цвета машин (включая различные оттенки)

Место

Цвет

1

Белый/кремовый

2

Серебристый/серый

3

Черный

4

Голубой/синий

5

Бежевый/коричневый

6

Красный

7

Желтый/оранжевый

8

Зеленый

9

Экзотические/двухцветные

  • Что будет, если назвать контрафакт репликой? Станут ли люди с охотой брать такой товар? Ответы на эти вопросы читайте в очередном исследовании.
  • Покупая автомобиль, нужно думать о будущем: получится ли его потом выгодно продать или придется избавляться от любимца по бросовой цене. Какие марки и модели являются сегодня наиболее ликвидными на вторичном рынке? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Skoda

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые