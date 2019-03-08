О каких авто мечтают женщины? О больших и белых (спойлер)

Маленькая красная машинка окончательно стала мифом. Современные женщины предпочитают совершенно иные автомобили, и теперь мы знаем, чего хотят женщины!

Материалы по теме Агрессивных водителей «разложили» по маркам. Исследование

Чтобы выяснить, какие автомобили и в каком регионе наиболее востребованы у прекрасных дам, были изучены данные около 12 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку «Автоспот» с марта 2018 по февраль 2019 года (включительно), из которых 25% приобретений пришлись на долю женщин.

«Исследование показало, что сложившееся мнение о любимых автомобилях женщин в корне неверное. Им не нужен маленький автомобиль яркого цвета. Вместо него они выбирают автомобили гольф-класса и полноразмерные кроссоверы нарядных спокойных цветов», — рассказывает директор по маркетингу онлайн-витрины дилерских предложений Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Любимыми автомобилями женщин стали не только всероссийские бестселлеры Kia и Hyundai, занявшие первое и второе места в рейтинге популярных машин, но и автомобили Skoda, BMW и Volkswagen, вошедшие в пятерку лидеров. На шестом месте по степени популярности оказались машины Toyota, а на седьмом и восьмом — Audi и Lada. Замыкают женскую десятку лидеров автомобили брендов Ford и Renault.

Самые покупаемые россиянками марки автомобилей

Место Марка 1 Kia 2 Hyundai 3 Skoda 4 BMW 5 Volkswagen 6 Toyota 7 Audi 8 Lada 9 Ford 10 Renault

Автомобили Kia активно покупают женщины всех возрастов (18–24, 25–34, 35–44 и 45+). Эта марка заняла первое место во всех возрастных группах. Далее идет очень интересный диссонанс. На втором месте по популярности — автомобили Hyundai. Но молодые девушки в возрасте 18–24 лет предпочитают машины Toyota, если нет возможности купить Kia. Для них Hyundai находится на третьем месте, в то время как у женщин в возрасте от 25 лет и до 45+ его занимают машины марки Skoda.

Говоря о четвертом месте, женщины в возрасте 45+ могут вдруг вспомнить, что им, как и молодежи, тоже нравится Toyota, и неважно, что младшие группы единодушно отдали это место автомобилям BMW. На пятом месте по степени популярности у женщин тоже находятся немецкие автомобили — Volkswagen. Но 35-44-летним дамам лучше предложить Audi. Следует отметить, что наша Lada ни в одной из возрастных групп не смогла подняться выше восьмого места, а популярные среди мужчин автомобили Renault и Nissan — выше девятого.

Самые покупаемые марки автомобилей у россиянок, в зависимости от возраста

Место Марки по возрастам 18–24 года 25–34 года 35–44 года 45 лет и старше 1 Kia Kia Kia Kia 2 Toyota Hyundai Hyundai Hyundai 3 Hyundai Skoda Skoda Skoda 4 BMW BMW BMW Toyota 5 Volkswagen Volkswagen Audi Volkswagen 6 Skoda Audi Toyota BMW 7 Audi Toyota Volkswagen Audi 8 Ford Lada Ford Mitsubishi 9 Nissan Ford Renault Nissan 10 Lada Renault Nissan Lada

Согласно исследованию, возраст самых активных покупательниц составляет от 25 до 34 лет — на их счету 36% онлайн-покупок автомобилей. Также активными покупательницами являются женщины в возрасте 45 лет и старше. Они заключают 28% сделок на покупку автомобилей. На третьем месте по степени покупательской активности находятся 35-44-летние женщины, совершившие в 2018 году ровно четверть покупок машин, а остальные 11% проданных женщинам автомобилей достались девушкам в возрасте от 18 до 24 лет.

Покупательская активность женщин по возрастным группам

Возраст, лет Доля, % 18–24 11 25–34 36 35–44 25 45+ 28

Что касается конкретных моделей, то автоледи в этом вопросе чаще всего отдают предпочтение лифтбеку Skoda Octavia и кроссоверу Skoda Kodiaq. В пятерке лидеров также оказались кроссоверы Hyundai Creta, Kia Sportage и седан Hyundai Solaris.

Самые популярные модели у российских автоледи

Место Москва Санкт-Петербург Другие регионы РФ 1 Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia 2 Hyundai Creta Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq 3 Skoda Kodiaq Hyundai Creta Hyundai Creta 4 Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage 5 Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris 6 Volkswagen Tiguan Kia Rio Volkswagen Tiguan 7 Kia Rio Volkswagen Tiguan Kia Rio 8 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 9 Volkswagen Polo Mitsubishi Outlander Volkswagen Polo 10 Renault Duster Skoda Rapid BMW 5-й серии

Важное значение имеет и цвет покупаемого женщинами автомобиля. Современные автовладелицы, вопреки стереотипам, предпочитают ярким цветам спокойные оттенки. К примеру, красный цвет занимает лишь шестое по популярности место. Самым популярным цветом окраски кузова автомобиля среди женщин стал белый. На втором месте серые тона, в том числе вечный серебристый. Третье место занял нарядный и торжественный черный цвет. Из ярких цветов в пятерку лидеров вошел… синий, который оказался немного популярнее, чем оттенки коричневого, замыкающие топ-5 любимых цветов автомобилей среди женщин. Следует отметить, что недавно BASF и Axalta проводили исследования популярности цветов автомобилей в России, в котором красные машины тоже оказались на шестом месте.

Популярные у автолюбительниц цвета машин (включая различные оттенки)

Место Цвет 1 Белый/кремовый 2 Серебристый/серый 3 Черный 4 Голубой/синий 5 Бежевый/коричневый 6 Красный 7 Желтый/оранжевый 8 Зеленый 9 Экзотические/двухцветные

Что будет, если назвать контрафакт репликой? Станут ли люди с охотой брать такой товар? Ответы на эти вопросы читайте в очередном исследовании.

Покупая автомобиль, нужно думать о будущем: получится ли его потом выгодно продать или придется избавляться от любимца по бросовой цене. Какие марки и модели являются сегодня наиболее ликвидными на вторичном рынке? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Skoda