О каких авто мечтают женщины? О больших и белых (спойлер)

Чтобы выяснить, какие автомобили и в каком регионе наиболее востребованы у прекрасных дам, были изучены данные около 12 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку «Автоспот» с марта 2018 по февраль 2019 года (включительно), из которых 25% приобретений пришлись на долю женщин.
«Исследование показало, что сложившееся мнение о любимых автомобилях женщин в корне неверное. Им не нужен маленький автомобиль яркого цвета. Вместо него они выбирают автомобили гольф-класса и полноразмерные кроссоверы нарядных спокойных цветов», — рассказывает директор по маркетингу онлайн-витрины дилерских предложений Autospot.ru Ярослав Шипачёв.
Любимыми автомобилями женщин стали не только всероссийские бестселлеры Kia и Hyundai, занявшие первое и второе места в рейтинге популярных машин, но и автомобили Skoda, BMW и Volkswagen, вошедшие в пятерку лидеров. На шестом месте по степени популярности оказались машины Toyota, а на седьмом и восьмом — Audi и Lada. Замыкают женскую десятку лидеров автомобили брендов Ford и Renault.
Самые покупаемые россиянками марки автомобилей
|
Место
|
Марка
|
1
|
Kia
|
2
|
Hyundai
|
3
|
Skoda
|
4
|
BMW
|
5
|
Volkswagen
|
6
|
Toyota
|
7
|
Audi
|
8
|
Lada
|
9
|
Ford
|
10
|
Renault
Автомобили Kia активно покупают женщины всех возрастов (18–24, 25–34, 35–44 и 45+). Эта марка заняла первое место во всех возрастных группах. Далее идет очень интересный диссонанс. На втором месте по популярности — автомобили Hyundai. Но молодые девушки в возрасте 18–24 лет предпочитают машины Toyota, если нет возможности купить Kia. Для них Hyundai находится на третьем месте, в то время как у женщин в возрасте от 25 лет и до 45+ его занимают машины марки Skoda.
Говоря о четвертом месте, женщины в возрасте 45+ могут вдруг вспомнить, что им, как и молодежи, тоже нравится Toyota, и неважно, что младшие группы единодушно отдали это место автомобилям BMW. На пятом месте по степени популярности у женщин тоже находятся немецкие автомобили — Volkswagen. Но 35-44-летним дамам лучше предложить Audi. Следует отметить, что наша Lada ни в одной из возрастных групп не смогла подняться выше восьмого места, а популярные среди мужчин автомобили Renault и Nissan — выше девятого.
Самые покупаемые марки автомобилей у россиянок, в зависимости от возраста
|
Место
|
Марки по возрастам
|
18–24 года
|
25–34 года
|
35–44 года
|
45 лет и старше
|
1
|
Kia
|
Kia
|
Kia
|
Kia
|
2
|
Toyota
|
Hyundai
|
Hyundai
|
Hyundai
|
3
|
Hyundai
|
Skoda
|
Skoda
|
Skoda
|
4
|
BMW
|
BMW
|
BMW
|
Toyota
|
5
|
Volkswagen
|
Volkswagen
|
Audi
|
Volkswagen
|
6
|
Skoda
|
Audi
|
Toyota
|
BMW
|
7
|
Audi
|
Toyota
|
Volkswagen
|
Audi
|
8
|
Ford
|
Lada
|
Ford
|
Mitsubishi
|
9
|
Nissan
|
Ford
|
Renault
|
Nissan
|
10
|
Lada
|
Renault
|
Nissan
|
Lada
Согласно исследованию, возраст самых активных покупательниц составляет от 25 до 34 лет — на их счету 36% онлайн-покупок автомобилей. Также активными покупательницами являются женщины в возрасте 45 лет и старше. Они заключают 28% сделок на покупку автомобилей. На третьем месте по степени покупательской активности находятся 35-44-летние женщины, совершившие в 2018 году ровно четверть покупок машин, а остальные 11% проданных женщинам автомобилей достались девушкам в возрасте от 18 до 24 лет.
Покупательская активность женщин по возрастным группам
|
Возраст, лет
|
Доля, %
|
18–24
|
11
|
25–34
|
36
|
35–44
|
25
|
45+
|
28
Что касается конкретных моделей, то автоледи в этом вопросе чаще всего отдают предпочтение лифтбеку Skoda Octavia и кроссоверу Skoda Kodiaq. В пятерке лидеров также оказались кроссоверы Hyundai Creta, Kia Sportage и седан Hyundai Solaris.
Самые популярные модели у российских автоледи
|
Место
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Другие регионы РФ
|
1
|
Skoda Octavia
|
Skoda Octavia
|
Skoda Octavia
|
2
|
Hyundai Creta
|
Skoda Kodiaq
|
Skoda Kodiaq
|
3
|
Skoda Kodiaq
|
Hyundai Creta
|
Hyundai Creta
|
4
|
Kia Sportage
|
Kia Sportage
|
Kia Sportage
|
5
|
Hyundai Solaris
|
Hyundai Solaris
|
Hyundai Solaris
|
6
|
Volkswagen Tiguan
|
Kia Rio
|
Volkswagen Tiguan
|
7
|
Kia Rio
|
Volkswagen Tiguan
|
Kia Rio
|
8
|
Mazda CX-5
|
Mazda CX-5
|
Mazda CX-5
|
9
|
Volkswagen Polo
|
Mitsubishi Outlander
|
Volkswagen Polo
|
10
|
Renault Duster
|
Skoda Rapid
|
BMW 5-й серии
Важное значение имеет и цвет покупаемого женщинами автомобиля. Современные автовладелицы, вопреки стереотипам, предпочитают ярким цветам спокойные оттенки. К примеру, красный цвет занимает лишь шестое по популярности место. Самым популярным цветом окраски кузова автомобиля среди женщин стал белый. На втором месте серые тона, в том числе вечный серебристый. Третье место занял нарядный и торжественный черный цвет. Из ярких цветов в пятерку лидеров вошел… синий, который оказался немного популярнее, чем оттенки коричневого, замыкающие топ-5 любимых цветов автомобилей среди женщин. Следует отметить, что недавно BASF и Axalta проводили исследования популярности цветов автомобилей в России, в котором красные машины тоже оказались на шестом месте.
Популярные у автолюбительниц цвета машин (включая различные оттенки)
|
Место
|
Цвет
|
1
|
Белый/кремовый
|
2
|
Серебристый/серый
|
3
|
Черный
|
4
|
Голубой/синий
|
5
|
Бежевый/коричневый
|
6
|
Красный
|
7
|
Желтый/оранжевый
|
8
|
Зеленый
|
9
|
Экзотические/двухцветные
- Что будет, если назвать контрафакт репликой? Станут ли люди с охотой брать такой товар? Ответы на эти вопросы читайте в очередном исследовании.
- Покупая автомобиль, нужно думать о будущем: получится ли его потом выгодно продать или придется избавляться от любимца по бросовой цене. Какие марки и модели являются сегодня наиболее ликвидными на вторичном рынке? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.
Фото: Skoda
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