Агрессивных водителей «разложили» по маркам. Исследование

Названы автомобили, на которых ездят нервные водители — те, кто чаще других подрезает, любит поиграть на дороге в «шашечки» и резко стартовать на светофоре.

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Для того, чтобы составить этот рейтинг, исследователи опросили владельцев автомобилей 35 разных марок. Самыми агрессивными водителями признали владельцев BMW — за этот вариант проголосовали 33,7% респондентов. На второй строчке рейтинга — водители Лады — 27,7%, а на третьем месте с большим отрывом — Mercedes-Benz с 4,3%.

Совсем неагрессивными автомобилисты считают владельцев Cadillac, Jeep, Opel и Mini — они набрали только по одному голосу, по всей видимости, это уже какая-то совсем личная история для тех, кто выбрал эти марки.

Ещё 4,1% не стали выбирать конкретную марку, так как самыми агрессивными считают водителей общественного транспорта и такси.

Участники опроса назвали также самых медлительных водителей — тех, кто задерживается на светофоре, едет медленнее потока и пропускает повороты. Тут лидирует Lada — 20,1%, за ней идет Renault — 11,7%, на третьей строке Daewoo — 6,8%. Среди других вариантов ответов — водители такси, общественного транспорта и начинающие водители.

А кто чаще других нарушает правила? Штрафы автомобилей разных марок в 2018 году проанализировали Авто.ру вместе с сервисом «Яндекс.Деньги». Любопытно, что в топ-3 по общему количеству штрафов попали все марки из рейтинга самых агрессивных водителей. Тут безусловный антилидер — Lada (687 399 шт.), что, впрочем, логично, таких машин в России больше всего. На втором месте BMW (486 214 штрафов), замыкает тройку — Mercedes-Benz (480 285 штрафов за год). Часто нарушают правила и хозяева роскошных автомобилей — Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati и Porsche.

В незнакомых местах и зарубежных поездках россияне водят гораздо аккуратнее, чем дома.

О чем мечтает и на чем ездит среднестатистический российский водитель? Ответы — в нашей публикации.



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