Названы модели с максимальной ликвидностью среди автомобилей 3–5 лет по состоянию на конец 2018 — начало 2019 года.

Под ликвидностью подразумевается отношение общего количества предложений автомобилей на отечественном авторынке за последние 45 дней к среднему сроку продажи за этот период с учетом бренда, марки, модели, модификации и возраста. Чем выше показатель ликвидности, тем больше вероятность продать конкретный автомобиль быстро и по приемлемой цене, отмечают аналитики CarPrice.

В массовом сегменте самым удобным для дальнейшей перепродажи оказался Hyundai Solaris 1.6 AT с показателем 115,5 баллов. На втором месте Kia Rio 1,6 AT — 75,1 балла, третью строку занял седан Lada Granta 1,6 с механической коробкой передач — 73,8 балла, в пятерку ликвидных также попали Toyota Camry 2,5 AT — 58,5 и Chevrolet Niva 1,7 MT — 45,7 балла.

В премиальном сегменте лидирует Mercedes—Benz Е-класса 200 2.0 AT — 25,5 балла, на втором месте Mercedes-Benz С-класса IV 180 1,6 AT — 15,5 балла, Audi Q5 (обновленный) — 8,2 балла, Lexus NX 200 2.0 CVT 4WD — 5,7 балла, Lexus NX 200 2.0 CVT 4WD — 5,7 балла, BMW X5 III (F15) 30d 3.0 d AT 4WD —5,6 балла.

Аналитики напоминают, что при покупке автомобиля важно не только обращать внимание на бренд, дизайн, удобство или стоимость, но и учитывать, какова будет его цена через несколько лет.

Типичным трехлетним автомобилем в массовом сегменте является переднеприводный седан, а в премиальном — полноприводный внедорожник.

Топ-5 любимых моделей миллионеров и мажоров России возглавляет Mercedes-Benz S-класса.

