На рынке товаров для автомобилистов порой оперируют разными словами, но покупатели готовы усмотреть разницу там, где ее нет.

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Довольно любопытное исследование провела компания BrandMonitor, рассмотрев семантические особенности слова «контрафакт» и его синонимов. Автотоваров это тоже касается, например когда речь идет о запчастях, расходниках, автомобильной химии, аксессуарах и так далее. Граждане с удовольствием приобретают реплики и копии, но не готовы покупать контрафакт и подделки — несмотря на то, что эти слова обозначают один и тот же товар.

Исследователи предложили набор терминов, часто встречающихся при описании неоригинальных товаров:

Реплика Копия Аналог Контрафакт Подделка Паль Фейк Закос

В качестве мерила, определяющего отношение человека к тому или иному термину, были выбраны такие субъективные оценки покупателей, как качество, стоимость, эксклюзивность, легальность и степень отличия соответствующего товара от оригинала.

Исследование показало, что российские покупатели положительно относятся к идее приобретения контрафакта, если это «хорошая, качественная копия оригинала». Только описывая контрафактные товары, респонденты предпочитают использовать синонимы, в зависимости от того, говорят они о контрафакте в положительном ключе или отзываются негативно.

Термины «реплика» и «копия» оценивают как легальные в среднем два-три раза чаще, чем как противозаконные. Реплику и копию в качестве описания легальных товаров рассматривают 49% опрошенных, противозаконных же — 19% и 30% соответственно.

Чаще других противозаконными называли подделку (86% респондентов) и контрафакт (81% респондентов). Также значительно чаще называли противозаконными, нежели легальными закос (43% и 17%), фейк (69% и 10%) и паль (56% и 8%).

Больше всего респонденты затруднялись отнести к какой-либо категории термины паль (в среднем 34%), реплика (30%) и закос (35%), вероятно, эти термины наименее знакомы потенциальным потребителям.

Аналог понимается обособленно от остальных терминов и воспринимается как максимально (относительно других терминов) легальный, качественный и скорее как дорогой товар.

Таким образом, копия и реплика одинаково воспринимаются потребителями как качественный и легальный товар, чем некачественный и противозаконный. Контрафакт, паль, закос, подделка воспринимаются большинством покупателей негативно — как массовые, низкокачественные, сильно отличающиеся по качеству от оригинальных товаров, нелегальные товары, стоимость которых составляет меньше 50% стоимости оригинальных товаров.

Зная это, продавцы часто применяют эвфемистические выражения (замены). Таким образом «облагораживая» название товара, можно повысить доверие обывателей к тем или иным продуктам и их качествам.

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