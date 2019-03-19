Россиянам чаще выдают водительские права и реже — лишают

Всего в 2018 году подразделения ГИБДД выдали 6,8 млн национальных водительских удостоверений.

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Согласно статистике МВД, в 2018 году национальных водительских удостоверений было выдано на 18% больше, чем в 2017 году (было 5,5 млн). Международных водительских удостоверений также выдали на 15% больше — 182,2 тыс. штук в 2018 году против 154,2 тыс. в 2017-м. Об этом в ведомстве рассказали RT.

Число «лишенцев», наоборот, сократилось на 34% — так, в 2013-м лишили прав 635,7 тыс. человек, в 2018-м — 417,9 тысяч.

Фото: Михаил Джапаридзе/ИТАР-ТАСС

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