Всего в 2018 году подразделения ГИБДД выдали 6,8 млн национальных водительских удостоверений.

Согласно статистике МВД, в 2018 году национальных водительских удостоверений было выдано на 18% больше, чем в 2017 году (было 5,5 млн). Международных водительских удостоверений также выдали на 15% больше — 182,2 тыс. штук в 2018 году против 154,2 тыс. в 2017-м. Об этом в ведомстве рассказали RT.

Число «лишенцев», наоборот, сократилось на 34% — так, в 2013-м лишили прав 635,7 тыс. человек, в 2018-м — 417,9 тысяч.

Бывают и курьезные случаи — мужчина случайно узнал, что лишен прав, зайдя на сайт ГИБДД, чтобы проверить штрафы. Как позже оказалось, мошенники продали другому мужчине фальшивые права с его данными. Чтобы оправдаться, законному владельцу водительского удостоверения пришлось прибегнуть к услугам юриста.



Уже в 2020 году могут внедрить электронные водительские удостоверения. Тогда отпадет необходимость возить права с собой, а поддельных прав уже не будет.



Фото: Михаил Джапаридзе/ИТАР-ТАСС