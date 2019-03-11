Что он «лишенец», мужчина узнал случайно, зайдя на сайт ГИБДД, чтобы проверить штрафы.

Житель Магнитогорска в начале февраля решил проверить, нет ли у него штрафов ГИБДД. На сайте ведомства он с удивлением обнаружил неоплаченный штраф в 30 тыс. рублей, а также узнал, что 24 октября прошлого года его в нетрезвом состоянии за рулем Шевроле Нивы задержал экипаж ГИБДД, а потом по решению суда лишили водительских прав.

Мужчина был, мягко говоря, поражен: мало того, что такого автомобиля у него не было, да еще в указанное в постановлении время он находился на работе и не был за рулем. Уведомлений о штрафе он не получал, в суд его тоже не вызывали.

Оказалось, что тут замешано фальшивое водительское удостоверение, так называемый «плюш» или зеркальные права. Их инспекторам предъявил некий водитель Нивы. В протоколе совпадали только те данные, которые указаны в водительском удостоверении, а автомобиль, номер телефона и адрес проживания оказались чужими. Поэтому уведомления и судебные повестки настоящему владельцу прав не приходили, об этой удивительной истории сообщила «Комсомольская правда».

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что владелец Шевроле Нивы с указанными в протоколе регистрационными номерами тоже живет в Магнитогорске, но у него другие имя и фамилия, да и вообще он уже давно лишен водительских прав, а значит, липовые права просто купил у мошенников.

В итоге настоящему владельцу пришлось прибегнуть к услугам юриста. Вместе они составили обращение в суд с требованием восстановить его в правах и отменить штраф. Суд встал на сторону потерпевшего, а его «двойник» признался, что приобрел права в интернете, но сколько заплатил, рассказать отказался.

Оказывается, что в такую историю может попасть любой водитель. Торговцы «липой» каким-то образом получают доступ к базе ГИБДД, выбирают из нее права человека одного пола и возраста с покупателем, вклеивают в них новое фото и изготавливают зеркальный дубликат. Как правило, аферисты все делают так, что отличить «липу» от настоящих прав практически невозможно. А покупают такие права как раз те, кого лишили настоящих или у кого прав вообще не было.

В полиции предупреждают, что изготовление фальшивого документа — уголовное преступление, и наказание за это — до двух лет лишения свободы. Тем же, кто использует «липу», грозит арест на полгода и штраф в 80 тыс. рублей.

Обещают, что в 2020 году появятся электронные водительские удостоверения, в этом случае не только фальшивки не пройдут, но и похожие внешне водители не смогут пользоваться одними правами.

Также глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что полиция закупила около 21,7 тыс. планшетов, с помощью которых водителей можно опознать по фотографиям.



Фото: depositphotos.com