В ГИБДД рассказали, когда можно будет не возить с собой права

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал, что электронные права могут появиться уже в 2020 году. Тогда отпадет необходимость возить с собой водительское удостоверение, как и свидетельство о регистрации автомобиля.
«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — передает его слова РИА Новости.
Электронные права помогут бороться с поддельными документами, а также похожие внешне водители не смогут пользоваться одними правами, такие случаи встречаются.
- Также ГИБДД собирается ужесточить наказание за повторную езду без прав.
- Ранее рассматривалась идея оцифровать водительское удостоверение и встраивать в электронный паспорт гражданина.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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