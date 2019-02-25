В ГИБДД рассказали, когда можно будет не возить с собой права

Глава ведомства Михаил Черников назвал сроки введения электронных водительских прав.

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал, что электронные права могут появиться уже в 2020 году. Тогда отпадет необходимость возить с собой водительское удостоверение, как и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — передает его слова РИА Новости.

Электронные права помогут бороться с поддельными документами, а также похожие внешне водители не смогут пользоваться одними правами, такие случаи встречаются.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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