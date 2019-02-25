В ГИБДД рассказали, когда можно будет не возить с собой права

Я никого даже не задел, но в тюрьму отправился — дикая автоистория

Можно ли получить реальный срок за трагическую смерть, к которой ты впрямую не имеешь отношения? Ирина никого не сбивала и ни в кого не въезжала. Однако суд посчитал, что она виновна в гибели человека на дороге. Читайте обстоятельства дела и учитесь на чужих ошибках.