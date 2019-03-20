Спрос на летние шины резко вырос. Где их купить дешевле всего

Несмотря на то, что в большинстве регионов России еще лежит снег, автовладельцы начали активно готовиться к летнему сезону.

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На дворе весна, но менять зимние шины на летние пока рано: среднесуточная температура еще довольно низкая, во многих регионах по ночам заморозки, а кое-где вообще идет снег. Но автовладельцы начали готовиться к летнему сезону загодя, озаботившись покупкой сезонных шин еще в феврале.

Обычно пик спроса приходится на апрель: в прошлом году, например, продажи летних шин в апреле по сравнению с мартом выросли в 3,8 раза. Но в этом году они начали расти еще зимой. В феврале летних шин на площадке Avito по сравнению с прошлым годом было продано на 39% больше.

Продажи летних шин выросли в 15 из 20 крупных российских городов: как ни странно, больше всего спрос увеличился в Красноярске, а меньше всего — в Самаре. Аналитики отметили и тот факт, что средняя стоимость шины за год в целом по России снизилась на 5%, до 5962 руб.

Красноярск — лидер по спросу на летние шины по итогам февраля. Здесь их продажи выросли более чем в два раза. На втором месте — Москва (+80%), замыкает тройку Воронеж (+58%). Меньше всего спрос вырос в Самаре (+3%), а сильнее всего снизился в Тольятти (-15%) и Новосибирске (-19%).

Продажи летних шин в феврале 2019 г*.

Город

Динамика спроса, к февралю 2018 г.

1

Красноярск

109%

2

Москва

80%

3

Воронеж

58%

4

Казань

50%

5

Ростов-на-Дону

46%

6

Волгоград

38%

7

Санкт-Петербург

37%

8

Ижевск

34%

9

Челябинск

34%

10

Краснодар

17%

11

Ульяновск

16%

12

Нижний Новгород

14%

13

Тюмень

9%

14

Пермь

5%

15

Самара

3%

16

Екатеринбург

—1%

17

Уфа

—3%

18

Саратов

—8%

19

Тольятти

—15%

20

Новосибирск

—19%

Вся Россия

39%

* По данным Avito

Несмотря на то, что по России средняя стоимость летних шин снизилась, в 12 из 20 крупных городов продавцы подняли цены по сравнению с прошлым годом. Меньше всего они выросли в Уфе (+1%), а сильнее всего — в Ижевске (+53%). На первом месте по снижению средних цен, как ни странно, зажиточная Москва (-39%). На втором — Волгоград (-23%), на третьем — Саратов (-23%).

Средние цены за одну летнюю шину в феврале 2019 г.*

Город

Средняя цена

Динамика цены

Место в рейтинге по динамике цены

1

Ульяновск

4282

3%

10

2

Волгоград

4795

—23%

2

3

Уфа

5177

1%

9

4

Москва

5227

—31%

1

5

Нижний Новгород

5462

—10%

5

6

Воронеж

5478

13%

13

7

Краснодар

5498

6%

11

8

Тольятти

5597

0%

8

9

Пермь

5684

39%

18

10

Новосибирск

5725

14%

14

11

Ростов-на-Дону

6098

—13%

4

12

Челябинск

6151

33%

17

13

Тюмень

6278

—9%

7

14

Саратов

6399

—23%

3

15

Екатеринбург

6545

—10%

6

16

Ижевск

7110

53%

20

17

Самара

7433

12%

12

18

Красноярск

7447

40%

19

19

Казань

7794

17%

15

20

Санкт-Петербург

8318

20%

16

Вся Россия

5962

—5%

* По данным Avito

Редакция «За рулем» призывает не спешить со сменой зимних шин на летние, а вот покупать их стоит сейчас, до наступления пика ажиотажа, когда продавцы наверняка взвинтят цены.

Фото: Антон Вергун/ТАСС

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