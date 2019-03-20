Спрос на летние шины резко вырос. Где их купить дешевле всего

На дворе весна, но менять зимние шины на летние пока рано: среднесуточная температура еще довольно низкая, во многих регионах по ночам заморозки, а кое-где вообще идет снег. Но автовладельцы начали готовиться к летнему сезону загодя, озаботившись покупкой сезонных шин еще в феврале.
Обычно пик спроса приходится на апрель: в прошлом году, например, продажи летних шин в апреле по сравнению с мартом выросли в 3,8 раза. Но в этом году они начали расти еще зимой. В феврале летних шин на площадке Avito по сравнению с прошлым годом было продано на 39% больше.
Продажи летних шин выросли в 15 из 20 крупных российских городов: как ни странно, больше всего спрос увеличился в Красноярске, а меньше всего — в Самаре. Аналитики отметили и тот факт, что средняя стоимость шины за год в целом по России снизилась на 5%, до 5962 руб.
Красноярск — лидер по спросу на летние шины по итогам февраля. Здесь их продажи выросли более чем в два раза. На втором месте — Москва (+80%), замыкает тройку Воронеж (+58%). Меньше всего спрос вырос в Самаре (+3%), а сильнее всего снизился в Тольятти (-15%) и Новосибирске (-19%).
Продажи летних шин в феврале 2019 г*.
|
Город
|
Динамика спроса, к февралю 2018 г.
|
1
|
Красноярск
|
109%
|
2
|
Москва
|
80%
|
3
|
Воронеж
|
58%
|
4
|
Казань
|
50%
|
5
|
Ростов-на-Дону
|
46%
|
6
|
Волгоград
|
38%
|
7
|
Санкт-Петербург
|
37%
|
8
|
Ижевск
|
34%
|
9
|
Челябинск
|
34%
|
10
|
Краснодар
|
17%
|
11
|
Ульяновск
|
16%
|
12
|
Нижний Новгород
|
14%
|
13
|
Тюмень
|
9%
|
14
|
Пермь
|
5%
|
15
|
Самара
|
3%
|
16
|
Екатеринбург
|
—1%
|
17
|
Уфа
|
—3%
|
18
|
Саратов
|
—8%
|
19
|
Тольятти
|
—15%
|
20
|
Новосибирск
|
—19%
|
Вся Россия
|
39%
* По данным Avito
Несмотря на то, что по России средняя стоимость летних шин снизилась, в 12 из 20 крупных городов продавцы подняли цены по сравнению с прошлым годом. Меньше всего они выросли в Уфе (+1%), а сильнее всего — в Ижевске (+53%). На первом месте по снижению средних цен, как ни странно, зажиточная Москва (-39%). На втором — Волгоград (-23%), на третьем — Саратов (-23%).
Средние цены за одну летнюю шину в феврале 2019 г.*
|
№
|
Город
|
Средняя цена
|
Динамика цены
|
Место в рейтинге по динамике цены
|
1
|
Ульяновск
|
4282
|
3%
|
10
|
2
|
Волгоград
|
4795
|
—23%
|
2
|
3
|
Уфа
|
5177
|
1%
|
9
|
4
|
Москва
|
5227
|
—31%
|
1
|
5
|
Нижний Новгород
|
5462
|
—10%
|
5
|
6
|
Воронеж
|
5478
|
13%
|
13
|
7
|
Краснодар
|
5498
|
6%
|
11
|
8
|
Тольятти
|
5597
|
0%
|
8
|
9
|
Пермь
|
5684
|
39%
|
18
|
10
|
Новосибирск
|
5725
|
14%
|
14
|
11
|
Ростов-на-Дону
|
6098
|
—13%
|
4
|
12
|
Челябинск
|
6151
|
33%
|
17
|
13
|
Тюмень
|
6278
|
—9%
|
7
|
14
|
Саратов
|
6399
|
—23%
|
3
|
15
|
Екатеринбург
|
6545
|
—10%
|
6
|
16
|
Ижевск
|
7110
|
53%
|
20
|
17
|
Самара
|
7433
|
12%
|
12
|
18
|
Красноярск
|
7447
|
40%
|
19
|
19
|
Казань
|
7794
|
17%
|
15
|
20
|
Санкт-Петербург
|
8318
|
20%
|
16
|
Вся Россия
|
5962
|
—5%
* По данным Avito
Редакция «За рулем» призывает не спешить со сменой зимних шин на летние, а вот покупать их стоит сейчас, до наступления пика ажиотажа, когда продавцы наверняка взвинтят цены.
- Нужно ли балансировать колеса перед их сменой, можно узнать из этого материала «За рулем».
- С декабря шины будут в обязательном порядке маркироваться RFID-метками. Это может привести к их удорожанию.
Фото: Антон Вергун/ТАСС
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