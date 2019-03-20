Спрос на летние шины резко вырос. Где их купить дешевле всего

Несмотря на то, что в большинстве регионов России еще лежит снег, автовладельцы начали активно готовиться к летнему сезону.

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На дворе весна, но менять зимние шины на летние пока рано: среднесуточная температура еще довольно низкая, во многих регионах по ночам заморозки, а кое-где вообще идет снег. Но автовладельцы начали готовиться к летнему сезону загодя, озаботившись покупкой сезонных шин еще в феврале.

Обычно пик спроса приходится на апрель: в прошлом году, например, продажи летних шин в апреле по сравнению с мартом выросли в 3,8 раза. Но в этом году они начали расти еще зимой. В феврале летних шин на площадке Avito по сравнению с прошлым годом было продано на 39% больше.

Продажи летних шин выросли в 15 из 20 крупных российских городов: как ни странно, больше всего спрос увеличился в Красноярске, а меньше всего — в Самаре. Аналитики отметили и тот факт, что средняя стоимость шины за год в целом по России снизилась на 5%, до 5962 руб.

Красноярск — лидер по спросу на летние шины по итогам февраля. Здесь их продажи выросли более чем в два раза. На втором месте — Москва (+80%), замыкает тройку Воронеж (+58%). Меньше всего спрос вырос в Самаре (+3%), а сильнее всего снизился в Тольятти (-15%) и Новосибирске (-19%).

Продажи летних шин в феврале 2019 г*.

Город Динамика спроса, к февралю 2018 г. 1 Красноярск 109% 2 Москва 80% 3 Воронеж 58% 4 Казань 50% 5 Ростов-на-Дону 46% 6 Волгоград 38% 7 Санкт-Петербург 37% 8 Ижевск 34% 9 Челябинск 34% 10 Краснодар 17% 11 Ульяновск 16% 12 Нижний Новгород 14% 13 Тюмень 9% 14 Пермь 5% 15 Самара 3% 16 Екатеринбург —1% 17 Уфа —3% 18 Саратов —8% 19 Тольятти —15% 20 Новосибирск —19% Вся Россия 39%

* По данным Avito

Несмотря на то, что по России средняя стоимость летних шин снизилась, в 12 из 20 крупных городов продавцы подняли цены по сравнению с прошлым годом. Меньше всего они выросли в Уфе (+1%), а сильнее всего — в Ижевске (+53%). На первом месте по снижению средних цен, как ни странно, зажиточная Москва (-39%). На втором — Волгоград (-23%), на третьем — Саратов (-23%).

Средние цены за одну летнюю шину в феврале 2019 г.*

№ Город Средняя цена Динамика цены Место в рейтинге по динамике цены 1 Ульяновск 4282 3% 10 2 Волгоград 4795 —23% 2 3 Уфа 5177 1% 9 4 Москва 5227 —31% 1 5 Нижний Новгород 5462 —10% 5 6 Воронеж 5478 13% 13 7 Краснодар 5498 6% 11 8 Тольятти 5597 0% 8 9 Пермь 5684 39% 18 10 Новосибирск 5725 14% 14 11 Ростов-на-Дону 6098 —13% 4 12 Челябинск 6151 33% 17 13 Тюмень 6278 —9% 7 14 Саратов 6399 —23% 3 15 Екатеринбург 6545 —10% 6 16 Ижевск 7110 53% 20 17 Самара 7433 12% 12 18 Красноярск 7447 40% 19 19 Казань 7794 17% 15 20 Санкт-Петербург 8318 20% 16 Вся Россия 5962 —5%

* По данным Avito

Редакция «За рулем» призывает не спешить со сменой зимних шин на летние, а вот покупать их стоит сейчас, до наступления пика ажиотажа, когда продавцы наверняка взвинтят цены.

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Фото: Антон Вергун/ТАСС