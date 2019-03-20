Пассажирские автобусы хотят оснастить трехточечными ремнями безопасности

C этой и рядом других инициатив выступило Министерство внутренних дел.

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В российских пассажирских автобусах в ближайшее время могут появиться трехточечные ремни безопасности. Это одна из мер предотвращения тяжких последствий при ДТП.

«МВД России инициирована разработка дополнительных требований межгосударственного стандарта безопасности конструкции автобусов. В том числе это относится к креплению сидений в автобусе, расстоянию между сиденьями, наличию трехточечных ремней безопасности, жесткости кузова, иных инновационных решений», — рассказали в МВД агентству ТАСС.

Там уточнили, что ужесточение требований к активной и пассивной безопасности легковых автомобилей дает положительные результаты в деле сохранения человеческих жизней. Поэтому что-то решили применить и в автобусных перевозках. Также в МВД отметили, что среди транспортных средств, которые не отвечают современным требованиям безопасности, до сих пор много автобусов.

Среди других предложений ведомства, озвученных ранее — оснащать автобусы подушками безопасности.

На расширенной коллегии МВД в феврале этого года Владимир Путин предложил подумать над тем, как сократить аварийность на пассажирских перевозках. Хотя число погибших в авариях с автобусами сократилось, их по-прежнему еще очень много.

Историю ремней безопасности рассказывает наш автор.



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