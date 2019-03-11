Инициатива ГИБДД: подушки безопасности в автобусе. В России уже с 2020 года!

ГИБДД предложила улучшить безопасность автобусов и оснащать их новыми системами безопасности.

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В России продолжают бороться со смертностью в авариях с участием автобусов. Несмотря на то, что число погибших по вине водителей автобусов снизилось в прошлом году на 17%, количество аварий не уменьшается пятый год.

В ГИБДД причиной смертности видят конструкцию автобусов и существующие требования к их конструкции. Поэтому в ведомстве предложили пересмотреть стандарты и даже оснащать автобусы подушками безопасности.

«Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — цитирует ТАСС начальника отдела технадзора ГИБДД Сергея Чипурина.

По его словам инициатива Госавтоинспекции уже нашла поддержку в Росстандарте. Последний разработает новый ГОСТ, после чего «механизм будет реализован». По словам Чипурина новые стандарты планируется разработать к началу 2020 года.

Как к новым требованиям отнесутся производители автобусов — неизвестно. Если усиление каркаса автобуса, крепления сидений и пр. выполнимы, то подушками безопасности для пассажиров не оснащается ни один автобус в мире, будь то городской, междугородний или туристический. Вся функция обеспечения безопасности пассажиров возложена на электронные системы безопасности и ремни безопасности, которыми в обязательном порядке оснащаются все транспортные средства, участвующие в пассажирских перевозках.

Водителям автобусов ограничат 4,5 часами время беспрерывного нахождения за рулем.

В начале февраля под Калугой перевернулся автобус с детьми. Но он был в исправном техническом состоянии.

Фото: Daimler