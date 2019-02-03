Под Калугой перевернулся автобус с детьми. Есть жертвы

Авария произошла, когда в родной город возвращалась местная детская танцевальная студия.

Автобус перевозил детей и сопровождающих их взрослых из Ярцево Смоленской области. ДТП произошло на 127-м километре автодороги Вязьма-Калуга.

По предварительным данным, водитель автобуса MAN не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где автобус перевернулся. Многие пассажиры оказались зажатыми в автобусе. В аварии погибло семь человек: трое взрослых и четверо детей. Всего в автобусе находилось 44 человека: 29 детей и 15 взрослых.

В настоящее время спасатели и медики продолжают работать на месте аварии: в автобусе остается еще несколько человек, часть из них с тяжелыми травмами. По информации местного отделения МЧС, к спасательной операции привлекалось 36 человек и 14 единиц техники.

На водителя автобуса завели уголовное дело. По данным ГИБДД, никаких помех на дороге не было, водитель трезв.

Осуществлялось ли сопровождение автобуса машинами ГИБДД, как это положено по закону, пока неизвестно.

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Фото: МЧС по Калужской области