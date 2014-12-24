Водителям грузовиков и автобусов ограничат время за рулем

Не более девяти часов в сутки можно находиться за рулем и каждые 4,5 часа нужно отдыхать, полагают в Минтрансе. Эти и другие рекомендации и запреты содержатся в поправках к ПДД, предложенных ведомством.

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В ПДД собираются ввести новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха». Проект изменений в Правила дорожного движения уже подготовил Минтранс, сообщает «КоммерсантЪ».

В нем, в частности, говорится, что находиться за рулем грузовика массой 3,5 тонны или автобуса можно будет не более девяти часов в сутки, причем каждые 4,5 часа нужно делать 45-минутный перерыв (либо два перерыва — 15 и 30 минут). При необходимости можно ехать десять часов подряд, но делать так будет разрешено не чаще двух раз в течение недели.

Не менее 11 часов в сутки водитель должен отдыхать от управления машиной (что считается отдыхом — не поясняется). В течение недели суммарное время нахождения за рулем не должно превышать 56 часов, в течение двух недель — не более 90 часов.

Согласно положениям федерального закона № 386 с 1 ноября 2019 года физлица, которые эксплуатируют грузовые автомобили массой более 3,5 тонны и автобусы, будут обязаны соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха. Их Минтранс и зафиксирует в ПДД.

Режим труда и отдыха будет контролироваться автоматически с помощью тахографов: с 1 ноября 2019 года приборы должны быть установлены на всех грузовиках (массой более 3,5 тонн) и автобусах независимо от того, кто является собственником — физлицо и юрлицо.

В 2018 году по вине водителей грузовиков произошло 10,9 тыс. аварий (+0,1%), в которых погибло 1,7 тыс. граждан. По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс. ДТП (+3,7%), в них погибло 269 человек. Официальную статистику о случаях, когда водители засыпают за рулем, ГИБДД не публикует. Такого рода ДТП происходят регулярно.

В КоАПе уже прописан штраф в 1–3 тыс. руб. за нарушение установленного режима труда и отдыха. При этом на рассмотрении в Госдуме находится (принят в 1-м чтении) проект поправок в КоАП, увеличивающий санкцию за это нарушение до 5 тыс. руб. для водителей и вводящий штраф 7–10 тыс. руб. для должностных лиц и 20–50 тыс. руб. для юрлиц.

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На неиспользуемых постах ДПС Росавтодор задумал оборудовать места для отдыха водителей. Сейчас на федеральных трассах действует более 2 тыс. площадок отдыха для водителей фур, но этого все равно недостаточно.

Фото: Сергей Куликов/ТАСС