Шантажист обещал «покоцать» автомобили, если ему не переведут деньги

Действовал вымогатель в Ярославле и доставил много волнений местным автовладельцам.

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Жители Фрунзенского района Ярославля стали обращаться в полицию, так как находили на своих автомобилях записки с требованием перевести деньги (от 1 до 3 тыс. рублей), иначе транспортное средство будет повреждено.

В полицию поступило девять таких обращений жителей, и шантажиста удалось вычислить. Им оказался 24-летний молодой человек, который объяснил, что таким образом собирался подзаработать. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Отдел дознания возбудил против него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

На территории региона продолжается профилактическое мероприятие «Скажи мошенникам — НЕТ!». Полицейские предупреждают, что ни в коем случае нельзя идти на уступки вымогателей, это только усугубляет ситуацию.

В Воронежской области 16-летний молодой человек купил автомобиль ВАЗ-2105 за билетики банка приколов. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Среди способов мошенничества — давить на жалость и просить оплатить бензин,«потому что до дома далеко, а деньги закончились». С заверениями вернуть как только, так сразу... Но никаких денег сердобольные граждане, разумеется, обратно не получают.



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