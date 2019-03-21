Какие автомобили проще всего угнать? Рейтинг защищенности

Британские специалисты провели тесты по выявлению слабых мест у заводских охранных систем.

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Специалисты по безопасности постоянно говорят о том, что системы бесключевого доступа в автомобилях ослабляют его защиту от угонщиков. Те перехватывают сигнал от брелока и получают беспрепятственный доступ ко всем системам.

Исследовательский центр Thatcham Research провел испытания заводских сигнализаций у 11 новинок европейского и британского рынков. Результаты неутешительные: у более чем половины автомобилей заводская защита находится на довольно низком уровне.

У шести автомобилей из одиннадцати система бесключевого доступа в салон никак не защищена от дистанционной атаки (посыл ложного вызова и перехват кода от брелока к сигнализации автомобиля). Любопытно, что без учета системы бесключевого доступа охранные системы на тесте заработали оценку «хорошо».

«Наша инициатива направлена на устранение производителями уязвимости в системах бесключевого доступа. Мы видели слишком много примеров угона автомобилей прямо с проезжей части буквально за несколько секунд. По новым условиям рейтинга Thatcham, ни одна охранная система с уязвимой системой бесключевого доступа не получит наивысшую оценку», — заявил технический директор исследовательского центра Ричард Биллиальд.

Тем не менее есть в рейтинге и модели, заслужившие оценку «превосходно». Это кроссовер Audi e-tron, Jaguar XE, Mercedes-Benz B-класса и Range Rover Evoque. Наихудшую оценку получил новый Suzuki Jimny, у которого вообще отсутствуют какие-либо системы защиты от угона.

Оценка защищенности автомобилей от угона 2019 модельного года*:

Автомобиль Оценка Audi e-tron Превосходно Ford Mondeo Плохо Hyundai Nexo Плохо Jaguar XE Превосходно Kia ProCeed Плохо Range Rover Evoque Превосходно Lexus UX Плохо Mercedes-Benz B-класса Превосходно Porsche Macan Плохо Suzuki Jimny Неприемлемо Toyota Corolla Hybrid Плохо

* По оценке Thacham Research

По словам представителей Thatcham Research, те автопроизводители, чьи модели получили наивысшую оценку, либо начали применять новую, более защищенную технологию беспроводной связи между брелоком и сигнализацией, либо научили брелоки отключаться, когда водитель отходит от автомобиля. В центре надеются, что и другие автопроизводители начнут применять новые технологии.

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