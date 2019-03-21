Какие автомобили проще всего угнать? Рейтинг защищенности

Специалисты по безопасности постоянно говорят о том, что системы бесключевого доступа в автомобилях ослабляют его защиту от угонщиков. Те перехватывают сигнал от брелока и получают беспрепятственный доступ ко всем системам.
Исследовательский центр Thatcham Research провел испытания заводских сигнализаций у 11 новинок европейского и британского рынков. Результаты неутешительные: у более чем половины автомобилей заводская защита находится на довольно низком уровне.
У шести автомобилей из одиннадцати система бесключевого доступа в салон никак не защищена от дистанционной атаки (посыл ложного вызова и перехват кода от брелока к сигнализации автомобиля). Любопытно, что без учета системы бесключевого доступа охранные системы на тесте заработали оценку «хорошо».
«Наша инициатива направлена на устранение производителями уязвимости в системах бесключевого доступа. Мы видели слишком много примеров угона автомобилей прямо с проезжей части буквально за несколько секунд. По новым условиям рейтинга Thatcham, ни одна охранная система с уязвимой системой бесключевого доступа не получит наивысшую оценку», — заявил технический директор исследовательского центра Ричард Биллиальд.
Тем не менее есть в рейтинге и модели, заслужившие оценку «превосходно». Это кроссовер Audi e-tron, Jaguar XE, Mercedes-Benz B-класса и Range Rover Evoque. Наихудшую оценку получил новый Suzuki Jimny, у которого вообще отсутствуют какие-либо системы защиты от угона.
Оценка защищенности автомобилей от угона 2019 модельного года*:
|
Автомобиль
|
Оценка
|
Audi e-tron
|
Превосходно
|
Ford Mondeo
|
Плохо
|
Hyundai Nexo
|
Плохо
|
Jaguar XE
|
Превосходно
|
Kia ProCeed
|
Плохо
|
Range Rover Evoque
|
Превосходно
|
Lexus UX
|
Плохо
|
Mercedes-Benz B-класса
|
Превосходно
|
Porsche Macan
|
Плохо
|
Suzuki Jimny
|
Неприемлемо
|
Toyota Corolla Hybrid
|
Плохо
* По оценке Thacham Research
По словам представителей Thatcham Research, те автопроизводители, чьи модели получили наивысшую оценку, либо начали применять новую, более защищенную технологию беспроводной связи между брелоком и сигнализацией, либо научили брелоки отключаться, когда водитель отходит от автомобиля. В центре надеются, что и другие автопроизводители начнут применять новые технологии.
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Фото: depositphotos.com
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