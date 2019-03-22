Ford разработал советчика, экономящего топливо

Благодаря системе EcoGuide расход горючего можно снизить на 12 процентов.

Материалы по теме Системы помощи водителю с годами становятся все популярнее. Исследование

Правила экономии топлива очевидны для всех: чем мягче и меньше придавливается педаль газа, тем меньше бензина расходуется. На расход топлива влияют не только разгоны, но и торможения: слишком большая потеря скорости приводит к необходимости ее наращивания.

«Каждому приходилось внезапно тормозить, если поворот оказался круче ожидаемого, а потом опять разгоняться. EcoGuide поможет избежать таких ситуаций, экономя топливо, время и повышая спокойствие водителя», — говорит главный технический директор глобальной программы Transit в Ford of Europe Майкл МакДона.

Исходя из этих двух заключений, компания Ford разработала новую систему и представила ее на коммерческом автомобиле. Она, давая советы водителю, помогает экономить топливо за счет правильно рассчитанного торможения. При этом система, получившая название EcoGuide, учитывает дорожную обстановку и предвидит необходимость торможения заранее, делая его плавным.

Для предвидения ситуации на дороге новая система использует спутниковую навигацию, с помощью которой она «видит» перекрестки, уклоны, повороты, а также ограничения скорости на участках впереди. Кроме того, EcoGuide анализирует манеру вождения находящегося за рулем человека. На основе полученных данных происходит анализ, результаты которого в виде подсказок выводятся на монитор панели приборов. В конце поездки система предоставляет отчет о степени экономичности езды.

Первыми автомобилями, оснащаемыми новой системой, станут модели Ford Transit, Transit Custom и Tourneo Custom. Новая опция появится в списке оборудования этих машин в середине 2019 года.

Но Ford, как оказалось, занимается не только автомобилями. Компании есть что предложить и мебельной отрасли. Например, кровать-конвейер.

Популярность систем помощи водителю с каждым годом растет. Об этом говорят результаты недавнего исследования.

Фото: Ford