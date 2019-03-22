Автомобиль за 400 тысяч рублей: эксперты «За рулем» выбрали лучшие

Стоимость новых компактных автомобилей В-класса с хорошим оснащением уже перевалила через миллион рублей. Что делать, если денег в обрез, а автомобиль нужен?

Если бюджет на покупку автомобиля не превышает 400 тыс. рублей, но хочется машину в неплохой комплектации, то выход только один: вторичный рынок. Автомобилей с пробегом на нем в рамках этой суммы — масса.

Эксперты «За рулем» остановили свой выбор на компактном В-классе: на рынке новых автомобилей это второй по популярности сегмент, уступающий только кроссоверам и внедорожникам.

Но и здесь глаза могут разбежаться от выбора. Поэтому «За рулем» отобрал восемь моделей различных годов выпуска, на которые стоит обратить внимание при выборе подержанного автомобиля В-класса. Эксперты выявили все слабые и сильные стороны этих машин. Все подробности — в мартовском номере журнала «За рулем» и в ближайшее время на нашем сайте.

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