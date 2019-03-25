100-миллионный барьер продаж оказался недостижимым

Вопреки прогнозам двухлетней давности мировые продажи автомобилей так и не достигли 100-миллионной отметки.

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В 2018 году было продано 86 млн новых автомобилей. Эта цифра впечатляет, но она далека от той, что прогнозировали эксперты, и в частности аналитик английского издания Autoexpress Майк Резерфорд.

Неуклонный рост продаж автомобилей, который наблюдался в течение последних десятилетий, остановился. Возможно, это временно, а возможно — нет. В 2018 году было продано меньше машин, чем в 2017 году, и ожидается, что продажи в 2019 году не вырастут. Например, в феврале мировой рынок уже сократился на 6%. Вероятно, рост возобновится позже, в 20-х годах.

86 млн проданных автомобилей — на удивление низкий показатель, учитывая, что в мире сейчас существуют сотни миллионов потенциальных покупателей с достаточно высоким уровнем дохода для покупки нового автомобиля. В последнее время заметно вырос уровень дохода жителей таких густонаселенных стран, как Китай, Индия и Бразилия. Но они не покупают новые машины в тех количествах, которых от них ждут. Возможно, они откладывают покупку автомобиля из-за финансовой неопределенности в национальном и международном масштабе. Не исключено, что они испытывают опасения и не верят в долгосрочные перспективы своего благополучия. С другой стороны, можно предположить, что нежелание покупать новый автомобиль вызвано его дороговизной.

На уровень продаж влияет и внутренняя политика стран. Это и высокие налоги, цены на топливо и разного рода запреты, ограничивающие, например, въезд автомобилей в центры городов. Кроме того, год от года становится все труднее и дороже получать водительские права. Да и страховка гражданской ответственности дешевле не становится. К тому же появилось множество удобных альтернатив личному транспорту. Это и такси, стоимость поездки на котором достигла исторического минимума, и прокатные машины, и каршеринг. Не исключено, что многие люди уже задаются вопросом: зачем нужно учиться водить, если скоро появятся автономные автомобили?

Грубо говоря, сегодняшняя норма, заключающаяся в том, что один автомобиль обслуживает одного владельца, постепенно уходит в прошлое. На смену ей приходит новая норма: один общественный автомобиль без водителя, перевозящий, скажем, 100 человек в день. Такой подход к мобильности нанесет тяжелый удар по автопроизводителям всего мира.

Неудивительно, что производители стремятся продавать по 100 миллионов автомобилей, тем более что на Земле живет уже почти 8 млрд человек. Но тренды рынка и новые требования к мобильности могут просто не позволить им настолько увеличить продажи.

В нынешних реалиях автоконцерны, чтобы выжить, вынуждены сокращать издержки, а вместе с ними и рабочих, как это делает Ford.

Рост продаж автомобилей в России в 2018 году эксперты объясняют желанием людей купить машину до введения повышенной ставки НДС. Кроме того, автомобили покупались россиянами на последние деньги, уверены эксперты.

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