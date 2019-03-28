ГИБДД проверит автошколы. Опять?

Автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей, соответствующий приказ МВД вступает в силу с 7 апреля этого года.
Без разрешения Госавтоинспекции невозможна дальнейшая деятельность автошколы. Заключение дается о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств.
Документ устанавливает порядок приема и регистрации должностными лицами Госавтоинспекции заявлений обучающих организаций, регламентирует основания для отказа в согласовании программ и отказа в проведении обследования учебно-материальной базы, а также сроки и порядок получения результатов согласования и обследования.
Ранее согласованные с подразделениями Госавтоинспекции учебные программы после вступления в силу приказа МВД в повторном одобрении не нуждаются.
Обследование автошколы проводится в случаях, если она претендует на получение лицензии на обучение, при истечении срока действия предыдущего заключения, получении новых программ профессионального обучения, изменения количества мест или смене адреса.
Заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям дается сроком на 5 лет.
Если учебно-материальная база организации не соответствует установленным требованиям, повторное обследование проводится в течение шести месяцев с даты предыдущего, и только выявленного несоответствия.
Информация об автошколах, которым ГИБДД дала добро, появится на официальном сайте Госавтоинспекции в течение одного рабочего дня с даты согласования. Там же разместят информацию об организациях, лицензирование которых прекращено.
- Депутаты выступили с инициативой дополнить программу обучения начинающих водителей упражнениями на заснеженной площадке.
- Наш автор выяснил, можно ли сэкономить при оформлении водительского медицинского заключения легальным способом.
Фото: Донат Сорокин
Читать комментарии