ГИБДД проверит автошколы. Опять?

Выдавать необходимые заключения будут после проведения подразделением ГИБДД обследования учебно-материальной базы автошколы.

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Автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей, соответствующий приказ МВД вступает в силу с 7 апреля этого года.

Без разрешения Госавтоинспекции невозможна дальнейшая деятельность автошколы. Заключение дается о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств.

Документ устанавливает порядок приема и регистрации должностными лицами Госавтоинспекции заявлений обучающих организаций, регламентирует основания для отказа в согласовании программ и отказа в проведении обследования учебно-материальной базы, а также сроки и порядок получения результатов согласования и обследования.

Ранее согласованные с подразделениями Госавтоинспекции учебные программы после вступления в силу приказа МВД в повторном одобрении не нуждаются.

Обследование автошколы проводится в случаях, если она претендует на получение лицензии на обучение, при истечении срока действия предыдущего заключения, получении новых программ профессионального обучения, изменения количества мест или смене адреса.

Заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям дается сроком на 5 лет.

Если учебно-материальная база организации не соответствует установленным требованиям, повторное обследование проводится в течение шести месяцев с даты предыдущего, и только выявленного несоответствия.

Информация об автошколах, которым ГИБДД дала добро, появится на официальном сайте Госавтоинспекции в течение одного рабочего дня с даты согласования. Там же разместят информацию об организациях, лицензирование которых прекращено.

Фото: Донат Сорокин