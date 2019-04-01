Citroen добавил комплектаций Jumpy

У коммерческого автомобиля появилось три новых версии: Worker, Driver и City Van. Таким образом, всего их будет пять, для различных задач бизнеса.

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Citroën Jumpy решает разнообразные бизнес-задачи. Так, новая модификация Worker разработана для перевозки тяжелых грузов и эксплуатации в сложных дорожных условиях и доступна в двух размерах: M (длина 4,95 м) и XL (длина 5,3 м). Благодаря усиленной подвеске грузоподъемность автомобиля выросла на 400 кг и составила 1400 кг. У Worker увеличенный клиренс (+20 мм), металлическая защита двигателя и система помощи при движении по пересеченной местности Grip Control. Кузов Citroën Jumpy Worker может оснащаться двухместным легким диваном, правая часть которого поднимается, открывая доступ к дополнительному грузовому отсеку объемом 0,5 куб. м. Кроме того, пространство под диваном объемом 1,16 куб. м также можно использовать для хранения груза.

Модификация Citroën Jumpy Driver доступна в двух размерах M и XL и создана для компаний, осуществляющих перевозки на большие расстояния. У такого автомобиля улучшенная шумоизоляция и системы активной помощи водителю. Есть камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, 7-дюймовый сенсорный экран, навигационная система, система предупреждения нарушения дорожной разметки, сканер дорожных знаков, интеллектуальные передние фары с автоматическим переключением дальнего света на ближний, противотуманные фары и система контроля слепых зон.

У Citroën Jumpy City Van длина всего 4,6 м, при этом полезный объем грузового отсека составляет 5,1 куб. м. Эта модификация имеет оснащение для работы в ограниченном пространстве большого города. Здесь есть бесключевой доступ, система мониторинга слепых зон, передние и задние парковочные датчики, поворотная камера заднего вида с углом обзора 180 градусов и т.д.

Во Франции эти модификации уже доступны для заказа, в остальной Европе они скоро появятся. Будут ли завозить такие автомобили в Россию, пока не решено, но поскольку коммерческая техника в нашей стране сейчас востребована и продажи ее растут, вероятность этого большая.

В марте в России Citroen Jumpy в ряду других автомобилей PSA попал под отзывную кампанию в связи с возможной неисправностью подвески.



Продажи модели третьего поколения начались в России в первом полугодии 2017-го.

Фото: Citroen