Kia ProCeed: российские цены и комплектации

Флагманская версия модели будет предлагаться только в топовых комплектациях GT Line и GT.

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Российское отделение компании Kia объявило цены и комплектации на флагманский вариант своей модели гольф-класса Ceed, которая получила название ProCeed. Если раньше приставку «Pro» носил трехдверный хэтчбек c’eed, то со сменой поколения и названия он превратился в универсал с кузовом shooting brake.

У нас машина будет доступна исключительно в топовых комплектациях. Версия GT Line оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с., который обеспечивает ей разгон до сотни за 9,4 секунды. Версия GT получила 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. и является прямым наследником cee’d GT/pro_cee’d GT. Разгон до 100 км/ч у этой версии занимает 7,5 секунды. Оба варианта оснащаются безальтернативным 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DCT.

Комплектация GT Line для Kia ProCeed обойдется в 1 519 900 руб. Она включает в себя шесть подушек безопасности, систему бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз, датчики света и дождя, систему контроля давления в шинах, полностью светодиодную оптику, зеркала с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные колеса с шинами Michelin Primacy 3.

В данной версии универсал получил пакет «Теплые опции», в который входят обогрев передних и задних сидений, руля, зеркал и форсунок стеклоомывателя, электрообогрев лобового стекла и дополнительный отопитель салона. Салон имеет комбинированную отделку тканью и искусственной кожей.

Kia ProCeed получил мультируль, подлокотник на заднем диване с подстаканниками, тонировку стекол задней полусферы, круиз-контроль, камеру заднего вида, задний парктроник, 2-зонный климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном с Bleutooth и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Топовый вариант GT обойдется в 1 999 900 рублей. В данной комплектации Kia ProCeed имеет 18-дюймовые легкосплавные колеса с шинами Michelin Pilot Sport 4, места передних противотуманок в бампере заняли противотуманные хромированные вертикальные перегородки, в крыше установлен люк с электроприводом.

В салоне установлены спортивные сиденья с комбинированной отделкой из натуральной кожи и замши, водительское сиденье получило электрорегулировки, а обычная приборная панель уступила место версии Supervision на основе цветной TFT-матрицы с диагональю 4,2 дюйма.

В топовой версии появились дополнительные системы безопасности, включая систему контроля слепых зон и помощник при выезде с парковки задним ходом, систему удержания в полосе, активный круиз-контроль, автоматически переключающиеся с дальнего на ближний свет фары и автопарковщик, а также системы распознавания дорожных знаков, экстренного торможения и контроля усталости водителя. В данном варианте парктроники установлены и сзади, и спереди.

За мультимедиа отвечает система с 8-дюймовым экраном и аудиосистема JBL с 7 динамиками с сабвуфером. Также Kia ProCeed GT получил беспроводную зарядку для смартфонов.

Продажи Kia ProCeed на российском рынке начнутся 30 апреля этого года.

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Фото: Kia