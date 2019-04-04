Volvo V60 Cross Country для России: один мотор и одна комплектация

Российские дилеры начали прием заказов на кросс-версию универсала. Модель будет представлена на рынке только в богатой комплектации.

Материалы по теме Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем

Кросс-версии универсалов Volvo довольно популярны в России. Поклонники марки давно ждали новое поколение универсала V60 Cross Country у нас. И вот российское отделение компании объявило о старте приема заказов на машину.

К сожалению, на нашем рынке машина будет представлена с единственным двигателем: бензиновым Т5 мощностью 250 л.с. Комплектация тоже одна — Plus. Стоит она без учета опций 3 069 000 рублей.

Универсал с дорожным просветом в 210 мм имеет полный привод и уже в стандартном оснащении получил систему помощи при спуске, систему трекшн-контроля и внедорожный алгоритм работы электроники (Off-Road Mode). Также в базовое оснащение входит система City Safety, работающая на городских скоростях до 60 км/ч. Она способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных как днем, так и в ночное время. Также Volvo XC60 Cross Cuntry получил в России в базовом оснащении системы предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу.

В качестве опционального оборудования для Volvo XC60 Cross Country предлагается система полуавтоматического управления Pilot Assist. Она способна взять на себя рулевое управление, разгон и торможение на дорогах с видимой разметкой и на скоростях до 130 км/ч. В качестве опции также предлагается функция предупреждения о движении в поперечном направлении с автоматическим торможением.

Накануне Volvo объявила российские цены на обновленный флагманский кроссовер XC90.

Со следующего года все модели Volvo для европейского рынка будут иметь электронный ограничитель скорости на отметке 180 км/ч.

Фото: Volvo