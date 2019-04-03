Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

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Кроссовер Volvo XC90 обновился в этом году. Машина получила ряд новых опций и улучшений, которые практически никак не сказались на ее внешнем облике. Автомобиль 2020 модельного года можно отличить исключительно по иному оформлению радиаторной решетки, новому цвета кузова и дискам.

Архитектура салона также не изменилась, но в Volvo расширили гамму отделочных материалов, часть из которых эксклюзивны. Например, отделка ряда элементов натуральной шерстью.

Как и прежде, Volvo XC90 предлагается на российском рынке с 2-литровыми двигателями семейства Drive-E. Это турбодизель мощностью 235 л.с. и бензиновые турбированные моторы мощностью 249 и 320. Особняком стоит топовая гибридная версия Volvo XC90 T8, мощность силовой установки которой составляет 407 л.с.

После небольших изменений все версии Volvo XC90 на российском рынке прибавили в цене.

Версия Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, от руб. Подорожание, руб. XC90 D5 AWD Momentum Дизельный 235 4 379 000 +50 000 XC90 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 3 955 000 +36 000 XC90 T6 AWD Inscription Бензиновый 320 4 900 000 +361 000 XC90 T8 AWD Inscription (7 мест) Гибридный 407 5 993 000 +364 000 XC90 T8 AWD R-Design (7 мест) Гибридный 407 6 191 000

После обновления Volvo XC90 получил систему рекуперации энергии KERS. Но на российском рынке такие автомобили появятся только в начале следующего года.

Самый маленький кроссовер Volvo, XC40, стал обладателем Гран-При «За рулем» в классе компактных кроссоверов.

Со следующего года все модели Volvo для европейского рынка будут иметь электронный ограничитель скорости на отметке 180 км/ч.

Фото: Volvo