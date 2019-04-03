Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

Кроссовер Volvo XC90 обновился в этом году. Машина получила ряд новых опций и улучшений, которые практически никак не сказались на ее внешнем облике. Автомобиль 2020 модельного года можно отличить исключительно по иному оформлению радиаторной решетки, новому цвета кузова и дискам.
Архитектура салона также не изменилась, но в Volvo расширили гамму отделочных материалов, часть из которых эксклюзивны. Например, отделка ряда элементов натуральной шерстью.
Как и прежде, Volvo XC90 предлагается на российском рынке с 2-литровыми двигателями семейства Drive-E. Это турбодизель мощностью 235 л.с. и бензиновые турбированные моторы мощностью 249 и 320. Особняком стоит топовая гибридная версия Volvo XC90 T8, мощность силовой установки которой составляет 407 л.с.
После небольших изменений все версии Volvo XC90 на российском рынке прибавили в цене.
|
Версия
|
Двигатель
|
Мощность, л.с.
|
Стоимость, от руб.
|
Подорожание, руб.
|
XC90 D5 AWD Momentum
|
Дизельный
|
235
|
4 379 000
|
+50 000
|
XC90 T5 AWD Momentum
|
Бензиновый
|
249
|
3 955 000
|
+36 000
|
XC90 T6 AWD Inscription
|
Бензиновый
|
320
|
4 900 000
|
+361 000
|
XC90 T8 AWD Inscription (7 мест)
|
Гибридный
|
407
|
5 993 000
|
+364 000
|
XC90 T8 AWD R-Design (7 мест)
|
Гибридный
|
407
|
6 191 000
|
После обновления Volvo XC90 получил систему рекуперации энергии KERS. Но на российском рынке такие автомобили появятся только в начале следующего года.
Самый маленький кроссовер Volvo, XC40, стал обладателем Гран-При «За рулем» в классе компактных кроссоверов.
Со следующего года все модели Volvo для европейского рынка будут иметь электронный ограничитель скорости на отметке 180 км/ч.
Фото: Volvo
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