GAC назвал дату старта продаж в России

На Петербургском международном автосалоне 2019 GAC Motor объявила, что начнет продавать автомобили в РФ в этом году.

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Китайский автопроизводитель GAC Motor привез на выставку в Санкт-Петербург девять моделей, продажа которых, как заявили в компании, начнется в России осенью этого года.

Модельный ряд GAC представлен внедорожниками, минивэнами и седанами. Есть среди них и электромобиль.

«Российский автомобильный рынок в последние два года сохранил двузначный рост. Мы считаем, что растущий спрос на автомобили должен быть удовлетворен разнообразными продуктами и услугами, и именно поэтому мы здесь», — заявил президент GAC Motor Юй Цзюнь.

Кроссовер GAC GS8

В дилерских центрах GAC, открытием которых сейчас занята дочерняя компания GAC Motor RUS, будут представлены минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также пять кроссоверов: GS8, GS5, GS4 и GS3, включая новый электрический SUV GE3 в версии 530.

Салон кроссовера GAC GS8

Первым на российском рынке появится флагманский 7-местный внедорожник класса люкс GS8. Он будет иметь режим езды по бездорожью, интеллектуальные настройки безопасности, современную систему полного привода и полностью независимую многорычажную подвеску со стабилизаторами поперечной устойчивости.

Подробнее об автомобилях GAC можно узнать здесь.

Китайскому автопроизводителю GAC интересна и Европа. Что приготовила компания для европейцев, читайте здесь.

Фото: GAC