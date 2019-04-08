Первая партия автомобилей в соседнюю республику уже отгружена, сообщает пресс-служба GM Uzbekistan.

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Компания GM Uzbekistan отгрузила для экспорта в Белоруссию автомобили двух моделей: Nexia R3 (Chevrolet Aveo старой генерации) и R4 (Chevrolet Cobalt). В Казахстан отправлены машинокомплекты автомобилей Nexia R3 для крупноузловой сборки на местном заводе «Сарыаркаавтопром» в городе Костанай, а также готовые модели R4 дистрибьютору «Равон Моторс Казахстан».

То, что автомобили Ravon поставляют в Казахстан и Белоруссию, — хороший знак, так как эти страны входят в Евразийский экономический союз, и можно надеяться, что поставки в Россию тоже возобновятся.

Кроме того, узбекские автомобили с начала года поставляют в Афганистан и Таджикистан. GM Uzbekistan напоминает, что 2019 год объявлен годом развития экспортного потенциала, так что компания собирается делать определенные усилия в развитии этого направления.

На заводе GM-Uzbekistan осенью прошлого года произошла массовая «чистка» кадров — были уволены сразу 10 топ-менеджеров компании.

Автомобили узбекского бренда отсутствуют на российском рынке с мая прошлого года, сначала компания собиралась представить свои машины на Московском автосалоне, но потом неожиданно передумала.

В октябре 2015 года состоялась презентация бренда Ravon, который заменил на российском рынке марку UZ-Daewoo.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС