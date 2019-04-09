ГИБДД добивается права внезапно проверять автошколы

Речь идет о наличии и содержании учебных автомобилей, а также о наличии закрытых площадок автодромов.

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Автошколы и ГИБДД должны согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей, соответствующий приказ МВД вступил в силу с 7 апреля этого года.

Без разрешительного документа из ГИБДД автошкола не имеет права работать, но вот когда документ уже получен, Госавтоинспекция не вправе проверять автошколу. А стало быть, никто не проверяет впоследствии, насколько образовательная организация выполняет все требования.

Этот вопрос рассматривался на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, и было принято решение, чтобы МВД совместно с заинтересованными ведомствами его проработало. В перспективе нужно внести в правительство документ, который наделял бы МВД правом внеплановой проверки автошкол. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, передает ТАСС.

Что же собирается внепланово проверять ГИБДД у автошкол, документация которых в полном порядке? В первую очередь — состояние учебно-материальной базы, наличие и содержание учебных автомобилей, а также наличие закрытых площадок автодромов для формирования первоначальных навыков вождения автомобиля.

Есть также предложение от депутатов Госдумы — дополнить программу обучения в автошколах тренировкой на заснеженных автодромах.

ГИБДД также хочет ужесточить наказание за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения.

Фото: АГН «Москва»