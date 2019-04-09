Подведены итоги мартовских штрафов за выезд на «вафельницу»

Штрафовать в автоматическом режиме за выезд на перекрестки на запрещающий сигнал светофора в столице начали 1 марта.

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Автоматические видеокамеры, фиксирующие выезд на особую разметку, наносимую на перекрестках и получившую название «вафельница», работают в Москве пока лишь на пересечении Садового кольца с Орликовым переулком. С 1 марта, когда они были введены в эксплуатацию, по 31 марта было оштрафовано 214 водителей, которые нарушили правила пересечения перекрестков.

Нарушители получили уведомления по почте, в которых говорится о том, что им выписан штраф по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора». Сумма штрафа за подобное нарушение, зафиксированное видеокамерой, составляет 1000 рублей. Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе московского УГИБДД, вопреки прогнозам, никто из водителей выписанные постановления не оспорил.

Известно, что подобные комплексы видеофиксации выезда водителей на перекрестки на запрещающий сигнал появятся еще на нескольких десятках пересечений улиц Москвы. По разной информации, оснащены ими в ближайшее время будут от 30 до 40 перекрестков. Система выписывает штраф в том случае, если фиксирует автомобиль на «вафельной» разметке в тот момент, когда горит красный свет, и не важно, если машина выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. Таким образом, транспортные средства, едущие в разных направлениях, перестают быть препятствием друг для друга, если за перекрестком образовался затор.

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Фото: АГН «Москва»