Новый кроссовер Kia: совсем другой вид

Корейская компания привезет на мотор-шоу в Нью-Йорке кроссовер, который получил имя Habaniro.

Материалы по теме Самый дорогой седан Kia — тест-драйв

Судя по единственному изображению, которое опубликовали корейцы, эта модель даст представление о новом стилистическом направлении. У машины нет ничего общего с нынешним модельным рядом Kia: даже фирменной «пасти тигра» радиаторной решетки.

У короткой машины, которую правильнее назвать приподнятым хэтчбеком, обратное расположение радиаторной решетки с линией дневных светодиодных огней, Z-образная защита из неокрашенного пластика, простирающаяся от передних до задних крыльев, широкие задние стойки с обратным наклоном.

Также у машины скрытые дверные ручки, огромные колеса с внедорожными шинами, отсутствуют зеркала заднего вида. Но серийная модель будет выглядеть, скорее всего, попроще.

Пока в Kia не раскрыли и технические подробности о машине. Имя кроссовера может намекать на уже имеющийся Niro. Он выпускается в двух гибридных версиях и одной полностью электрической.

Kia Habaniro будет представлен 17 апреля.

В марте Kia назвала российские цены и комплектации на универсал ProCeed.

На автосалоне в Сеуле Kia показала рестайлинговый вариант внедорожника Mohave.

Фото: Kia