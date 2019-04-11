В первый же месяц работы программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было израсходовано 70% выделенных на них средств.

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С 1 марта на территории России возобновили действие государственные программы стимулирования спроса на транспортные средства «Первый...» и «Семейный автомобиль».

Всего за месяц по этим программам было куплено 19 444 машины. Такие данные приводит «Автостат» со ссылкой на доклад заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова, сделанного им на Конвенции РОАД 2019.

При этом по программе «Семейный автомобиль» было реализовано 11 338 транспортных средств, а по программе «Первый автомобиль» — 8106. Всего же по ним планируется продать в 2019 году не менее 27 000 автомобилей. Таким образом, израсходовано уже более 70% выделенных средств. Остатки же будут выбраны еще до конца апреля. Получат ли программы после этого дополнительное финансирование — неизвестно.

Напомним, что на территории нашей страны действуют еще несколько программ, направленных на стимуляцию спроса на автомобили. Это программа «Свое дело», которой в первом квартале 2019 года воспользовались 5865 человек, «Российский тягач», по ней продано уже 2667 автомобилей, и программа «Льготный лизинг», позволившая реализовать 1743 машины.

Подробнее о госпрограммах стимулирования спроса на автомобили можно узнать здесь.

При этом государство урезает поддержку автопрома.

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