Впервые на публике машины должны показаться во время традиционного Парада Победы 9 мая.

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В Сети появилось видео проезда двух прототипов парадных кабриолетов Aurus. Вся маскировка на машинах заключается в прикрытых боковинах, но даже с ней понятно, что машины будут двухдверными, причем двери удлинены для более простого доступа ко второму ряду сидений.

Кабриолеты созданы на базе стандартного седана Aurus Senat S600 и придут на смену ЗИЛ-41041 АМГ, которые были построены в ателье Нижнего Новгорода при Горьковском автозаводе. Если ЗИЛы сделаны на платформе американских тяжелых пикапов, то новые кабриолеты базируются на Единой модульной платформе, разработанной для всего модельного ряда Aurus.

Ранее Денис Мантуров говорил, что кабриолеты впервые появятся на публике не позднее 2020 года.

«Я не могу пообещать, что это будет 2019 год, но в 2020 году обещаю 100%», — заявил в августе прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на вопрос о сроках выхода кабриолета Aurus для парадов.

Можно предположить, что машины будут полноприводными, а под их капоты поставят двигатели V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с.

Обещано, что вскоре появится прототип внедорожника премиальной линейки — Aurus Komendant.

Мировая премьера первого автомобиля марки Aurus состоялась на Международном Московском автосалоне.

На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.

Фото, видео: YouTube