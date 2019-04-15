Ravon готовит производство в России

Узбекский автопроизводитель будет выпускать автомобили на черкесском заводе Derways.

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Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с General Motors производит автомобили Ravon, намерена уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, расположенном в Черкесске.

Тестовая сборка машин может начаться в июле этого года, сообщает газета «Известия». Таким образом, Ravon получит право на беспошлинный ввоз машинокомплектов и компенсацию утилизационного сбора. В данный момент на заводе идет монтаж новой сборочной линии.

«У Derways сейчас все хорошо — к ним пришел с контрактом Ravon. Если все сложится, месяца через два-три начнется пилотная сборка, полноценная — до конца года», — сообщил один из источников издания.

Пока же компания «Узавтосаноат» намерена наладить ввоз в нашу страну автомобилей, произведенных в Узбекистане.

Новое сотрудничество может спасти завод Derways от банкротства. Начиная с октября прошлого года, после ухода китайских автопроизводителей Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai и Great Wall (Hower), конвейеры предприятия простаивают, а Следственный комитет обвинил руководство предприятия в уклонении от уплаты налогов.

Бренд Ravon появился на российском рынке в октябре 2015 года, заменив марку UZ-Daewoo. Спустя три года, в мае 2018 года, поставка автомобилей Ravon в Россию была прекращена. Напомним, что модельный ряд автопроизводителя был у нас представлен автомобилями R2 (бывший Chevrolet Spark и Daewoo Matiz), Nexia (бывший Chevrolet Aveo второго поколения), R4 (бывший Chevrolet Aveo третьего поколения) и Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).

В этом месяце автомобили Ravon начали поставляться в Беларусь.

Изначально планы по возврату машин Ravon в Россию предусматривали « крюк » через входящий в Таможенный союз Казахстан.

Фото: Ravon