Начинающие автомобилисты перестали выбирать Лады

Новое исследование выявило предпочтения молодых автомобилистов Москвы и других регионов.

Материалы по теме Названы регионы с самыми опасными дорогами — найдите свой в списке

В том, что касается автомобилей, вкусы молодежи, живущей в разных регионах России, заметно отличаются. Это вызвано не только окружением, но и уровнем финансового достатка.

В ходе нового исследования, которое провели специалисты автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru, было выявлено несколько фактов, говорящих о том, какие машины предпочитают начинающие водители в возрасте от 18 до 24 лет. Для этого изучили более 12 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку с апреля 2018 года по март 2019 года. В подавляющем большинстве их заключали мужчины.

«Анализ статистики выявил сразу несколько интересных тенденций. Если у начинающих молодых водителей в России в целом самыми популярными первыми автомобилями стали корейские бюджетные бестселлеры, то у их сверстников из Москвы — модели большой „немецкой тройки“», — комментирует исследование директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Самым популярным среди столичной водительской молодежи оказался бренд BMW, а точнее, модели 3-й и 5-й серий, которые заняли первое и второе места рейтинга. Следует отметить, что средняя стоимость покупки этих машин, с учетом скидок и годовой давности ряда сделок, составила 1 990 054 и 2 916 022 рублей соответственно. В тройку лидеров вошла и модель непремиального бренда — Skoda Octavia, средняя стоимость которой составила скромные по столичным меркам 1 297 177 рублей. В пятерку лидеров вошли еще два представителя премиального сегмента — Mercedes-Benz C-класса и Audi A4, купленные в среднем по цене 2 267 000 и 1 864 107 рублей.

В других регионах самым популярным первым автомобилем у молодежи стал Hyundai Solaris. Второе место досталось кроссоверу Hyundai Creta, а на третьем месте расположился Skoda Rapid. На пятом и четвертом местах оказались Kia Rio и Skoda Octavia. Средняя стоимость покупки этих моделей не превышала одного миллиона рублей.

Примечательно, что в десятку самых популярных у молодежи автомобилей не вошла ни одна модель Lada или УАЗ. В ходе исследования было также отмечено отсутствие интереса у столичной молодежи к кроссоверам, в то время как доля их продаж в целом по стране неуклонно растет.

«Продажи кроссоверов в целом по России составляют, по разным оценкам, 43–45% общего объема реализуемых машин. Но среди молодых автомобилистов столицы, по нашим данным, их предпочитают лишь 10% покупателей, тогда как в других регионах свой выбор на кроссоверах останавливает уже треть», — делится наблюдениями Ярослав.

В топ-10 самых популярных автомобилей среди молодежи столичного региона в возрасте от 18 до 24 лет попал лишь один кроссовер — Volkswagen Tiguan, да и тот оказался на девятом месте. При этом в других регионах спрос на кроссоверы среди их сверстников достаточно высок, а кроссовер Hyundai Creta оказался на втором месте по степени популярности.

Топ-10 популярных моделей у молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет

Место Москва Другие регионы России 1 BMW 3-й серии Hyundai Solaris 2 BMW 5-й серии Hyundai Creta 3 Skoda Octavia Skoda Rapid 4 Mercedes-Benz C-класса Kia Rio 5 Audi A4 Skoda Octavia 6 Hyundai Solaris Volkswagen Polo 7 Volkswagen Polo Skoda Kodiaq 8 Kia Rio Kia Rio X-Line 9 Volkswagen Tiguan BMW 3-й серии 10 Mercedes-Benz E-класса Kia Sorento Prime

Предлагаем вам также ознакомиться с рейтингом самых защищенных от угона автомобилей.

И узнать, модели каких марок пользуются наибольшей популярностью у тех, кто приобретает автомобили через интернет.

Фото: BMW, Hyundai