Горьковский автозавод станет иностранным

Олег Дерипаска намерен избавиться от части акций ГАЗа из-за вероятного скорого банкротства предприятия.

Материалы по теме Бренд как инструмент давления: у ГАЗа хотят отобрать торговую марку Победа

О том, что он рассматривает возможность снижения своей доли в «Группе ГАЗ», бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в ходе визита на автомобильный завод компании, расположенный в Нижнем Новгороде.

То есть подразумевается тот же сценарий, который был применен во время снижения доли Дерипаски в компании En+, над которой российский бизнесмен в итоге потерял контроль.

«Да, как это было сделано с En+», — приводит Reuters ответ известного бизнесмена.

Олег Дерипаска уверен, что предприятие ждет скорое банкротство, если санкции США, принятые в отношении ГАЗа, не будут сняты в ближайшее время. Предприятие постепенно умирает: со слов бизнесмена, оно уже лишилось ряда поставщиков и партнеров. Не желают работать с нижегородским заводом и некоторые банки, а также другие кредитные организации.

Напомним, что санкции США, введенные против «Группы ГАЗ», пока временно приостановлены, до 6 июля.

ГАЗели уже остались без двигателей Volkswagen.

ГАЗ может лишиться не только партнеров, но и, например, торговой марки «Победа».

Фото: ГАЗ