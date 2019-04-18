Водителя, сбившего курсанта МЧС, обвинили в попытке убийства

Великовозрастный мажор из Воронежа, который на своем автомобиле по непонятным причинам сбил курсанта местного училища МЧС, обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Обвинение 45-летнему Вячеславу Дмитренко, который уже не раз попадался на агрессивном вождении, предъявил следователь следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа Следственного управления СК РФ по Воронежской области.
«По данным следствия, что в дневное время 01 апреля 2019 года у дома № 231 по улице Краснознаменная города Воронежа обвиняемый, управляя автомобилем „Мерседес“, умышленно, желая наступления смерти курсанту МЧС, совершил наезд на последнего, причинив потерпевшему множественные телесные повреждения», — напоминают в СК обстоятельства произошедшего.
Несмотря на наличие видеозаписи преступления, Вячеслав Дмитренко вину не признает и от дачи показаний отказывается. Это право ему дает ст. 47 УПК РФ.
Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления для закрепления доказательной базы. Само же расследование находится на личном контроле руководителя Следственного управления, отметил руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа Константин Стуров.
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Фото, видео: ВКонтакте
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