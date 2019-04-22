В Mercedes-Benz спорят о создании кросс-седана Maybach

После долгих раздумий о возможности выхода внедорожного седана Maybach часть руководства Mercedes-Benz решила — почему бы и нет?

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Концепт Maybach Ultimate Luxury может стать серийной моделью. Напомним, что этот кроссовер в довольно странном кузове был представлен около года назад на автосалоне в Пекине, а в основу этого 738-сильного полноприводного электрического концепта лег GLS предыдущего поколения.

Как заявил изданию Auto Express директор по развитию направления SUV компании MercedesBenz Андреас Зиган, в настоящее время идет «очень жаркая дискуссия» о том, есть ли экономическое обоснование для внедорожного седана, каковым является Maybach Ultimate Luxury.


Напомним, что в объективы папарацци уже не раз попадался новый GLS с решеткой радиатора Maybach. Более того, ранее сообщалось, что модель уже одобрена к производству на заводе в Алабаме (США).


Во время интервью, посвященного выходу нового поколения GLS, Зиган исключил возможность появления электрической версии автомобиля, заявив, что его платформа не предусматривает размещения батарей и электродвигателей, а спрос на такую версию будет слишком мал, чтобы оправдать затраты на ее создание.

Фото: Daimler AG

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