В Mercedes-Benz спорят о создании кросс-седана Maybach

Концепт Maybach Ultimate Luxury может стать серийной моделью. Напомним, что этот кроссовер в довольно странном кузове был представлен около года назад на автосалоне в Пекине, а в основу этого 738-сильного полноприводного электрического концепта лег GLS предыдущего поколения.
Как заявил изданию Auto Express директор по развитию направления SUV компании Mercedes—Benz Андреас Зиган, в настоящее время идет «очень жаркая дискуссия» о том, есть ли экономическое обоснование для внедорожного седана, каковым является Maybach Ultimate Luxury.
Напомним, что в объективы папарацци уже не раз попадался новый GLS с решеткой радиатора Maybach. Более того, ранее сообщалось, что модель уже одобрена к производству на заводе в Алабаме (США).
Во время интервью, посвященного выходу нового поколения GLS, Зиган исключил возможность появления электрической версии автомобиля, заявив, что его платформа не предусматривает размещения батарей и электродвигателей, а спрос на такую версию будет слишком мал, чтобы оправдать затраты на ее создание.
- На днях на автосалоне в Нью-Йорке компания Mercedes-Benz представила кроссовер GLS нового поколения.
- Не так давно Daimler AG запатентовал название новой модели — Mercedes-Benz O-класса.
Фото: Daimler AG
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