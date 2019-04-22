Характеристики Hyundai можно будет менять через смартфон

В скором времени агрегаты автомобилей Kia и Hyundai можно будет настраивать через смартфон. Как сообщили изданию «За рулем» в российском представительстве Hyundai, автомобилистам будет позволено менять характеристики машин по семи параметрам, а также делиться получившимися сочетаниями с другими владельцами через специальный сервер.
Среди доступных для изменения будут такие важные параметры, как мощность, максимальная скорость автомобиля и динамика его разгона. Управлять можно будет и рекуперацией энергии, появляющейся при торможении, а также настраивать отзывчивость педали акселератора. Для лучшей оптимизации КПД двигателей разработчики приложения предусмотрели даже управление климатической системой, а точнее тем, сколько энергии ей разрешено расходовать.
При изменении тех или иных параметров приложение будет давать советы, опираясь на результаты анализа качества или состояния дорог, ландшафта и расстояний до мест назначения. В приложении будут иметься и настройки, рекомендованные для тех или иных ситуаций заводом.
Переживать о безопасности настроек, а значит и автомобиля, не придется, так как их надежно защитят технологиями блокчейна.
Какие модели Hyundai и Kia первыми получат возможность изменения параметров настройки двигателей и прочих агрегатов, пока не сообщается.
- Не так давно компания Hyundai представила рулевое колесо с сенсорными экранами вместо классических кнопок, иконки на которых могут меняться.
- О некоторых других технологиях, которые появятся на автомобилях в будущем, можно узнать здесь.
Фото: Hyundai
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