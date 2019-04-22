Названа средняя стоимость летнего комплекта резины в России, а также города, где покупка окажется наиболее выгодной.

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С марта продажи летней резины выросли в 2,4 раза, а средняя стоимость летнего комплекта шин составила 7,5 тыс. рублей, что на 9% выше средней цены за комплект, чем в 2018 году, — такие данные приводит сервис объявлений «Юла».

Дороже всего летняя резина обойдется жителям столицы — 9,8 тыс. рублей. Недешево она стоит в Абакане (9,5 тыс. рублей), Ульяновске (8,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге и Иркутске (по 8,3 тыс. рублей).

Дешевле всего летняя резина стоит в Саратове (5,2 тыс. рублей), Ростове-на-Дону и Тольятти (по 6,1 тыс. рублей), Омске и Самаре (по 6,3 тыс. рублей), Волгограде и Нижнем Новгороде (по 6,4 тыс. рублей).

Выгоднее всего позаботиться о покупке резины заранее. В январе летний комплект стоил в среднем 6,7 тыс. рублей, к февралю его стоимость выросла до 7,1 тысячи, в сезон за него просят уже 7,5 тыс. рублей. Самый ходовой размер летней резины у россиян — 15 дюймов. На шины этого диаметра пришлось 27% продаж, следующий по популярности — 14 дюймов (23%), затем — 16 дюймов (22%).

Зимние шины можно сдать на хранение, в среднем по стране это обойдется в 1,1 тыс. рублей за сезон. Однако в Екатеринбурге за это попросят 2,2 тыс. рублей, а в Краснодаре — всего 490 рублей.

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