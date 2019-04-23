ГИБДД против раздельного обучения любителей и профи

В ведомстве считают, что это скажется на качестве обучения тех, кто не планирует работать водителем.

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В Госавтоинспекции не согласны с предложением Минтранса по раздельному обучению водителей-любителей и тех, кто будет работать по полученной специальности.

Об этом заявил в кулуарах конференции «Безопасная дорога» первый заместитель главы ГИБДД Владимир Швецов. По его мнению, такое раздельное обучение негативно скажется на качестве подготовки тех, кто не собирается работать водителем.

«Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала. Что, собственно, и происходит сейчас: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию „В“, может идти работать в такси. Введение же разделения на любителей и профессионалов скажется на качестве обучения так называемых любителей», — заявил агентству ТАСС Владимир Швецов.

По словам Швецова, организации уже сегодня могут вводить дополнительные тесты от водителей, которые пришли на работу после автошколы. Это может быть дополнительная проверка на знание ПДД, а после пяти лет работы — стажировка. «А введение раздельного обучения приведет к снижению качества обучения так называемых любителей, и мы такую инициативу поддержать не можем», — отметил он.

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