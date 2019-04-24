Кабинетные сотрудники ГИБДД выходят на дороги

Руководство ведомства столкнулось с нехваткой людей.

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После масштабных сокращений, которые в Госавтоинспекции прошли в прошлом году, ведомство столкнулось с нехваткой сотрудников, которые бы работали «на земле».

Поэтому руководство Госавтоинспекции приняло решение высвобождать личный состав от кабинетной работы для надзорной деятельности на дорогах. Об этом заявил первый заместитель ГИБДД Александр Горовой.

«Мы будем оптимизировать личный состав, высвобождая его от кабинетной работы и направляя на... надзорную деятельность (на дорогах — Ред.)», — цитирует РИА Новости Горового, который выступил в рамках конференции «Безопасная дорога».

По словам Александра Горового, сегодня ситуация на дорогах такова, что не все вопросы можно решить с помощью технологий. Связано это со спецификой России: географическое положение и километраж.

Кроме того, Александр Горовой пообещал, что ГИБДД будет ежегодно обновлять парк патрульных автомобилей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Теги: ГИБДД, МВД
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