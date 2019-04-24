Nissan отзывает Terrano из-за дефекта тормозов

Выяснилось, что при сборке на автомобили были установлены тормозные усилители с перекошенной диафрагмой.

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Nissan объявил о старте сервисной кампании, которая коснется 771 кроссовера Terrano, которые были куплены в период c июля 2017 года по январь 2018 года.

У автомобилей обнаружен достаточно серьезный дефект, влияющий на безопасность: диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя может быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. В результате — утечка вакуума. О неисправности говорит посторонний шум, идущий из тормозного усилителя. При этом при торможении приходится сильнее давить на педаль, что сказывается на эффективности замедления кроссовера.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых Terrano следует записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Nissan, мастера которого абсолютно бесплатно проверят и при необходимости заменят тормозной усилитель.

О необходимости ремонта владельцев отзываемых машин по телефону или почте оповестят официальные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС». Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сравнив VIN—код своего кроссовера со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Автомобили Nissan редко попадают под отзывы. Предыдущая сервисная кампания проводилась осенью прошлого года.

А перед этим отзыв объявлялся год назад и касался модели X-Trail.

Фото: Nissan