УАЗ показал самую экстремальную «буханку»

Будут ли наши дети ездить в собственных автомобилях — прогноз «За рулем»

Вопрос, казалось бы, простой, и ответ элементарный: конечно, да. Наши отцы (хоть и не все) ездили, и мы ездим. Однако мир — и люди — стремительно меняются. Так что правильный ответ — единицы. И вот почему.