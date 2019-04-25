УАЗ показал самую экстремальную «буханку»

Завод опубликовал фотографии версии Трофи, сделанной на базе грузопассажирской версии «буханки» УАЗ-3309.

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Завод продолжает делать спецверсии автомобилей из своей текущей гаммы. На этот раз пришел черед УАЗ-3309 — грузопассажирской версии легендарной «буханки». Собственно, заводская версия похожа на поделки многочисленных гаражных тюнеров, своими силами доводящими до ума ульяновскую автопродукцию.

Версию, которая получила название «Трофи», легко отличить по внедорожным шинам BF Goodrich, экспедиционному багажнику на крыше и лестнице на задней двери. Также у этого автомобиля сдвижные форточки и ручки нового типа. В салоне обновление: обогрев передних сидений.

Силовой агрегат трогать не стали: 2,7-литровый мотор выдает 112 л.с. Он агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — жестко подключаемый с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

УАЗ-3309 Трофи станет самым дорогим автомобилем в семействе «классических коммерческих автомобилей» завода. Его цена составит 829 000 рублей. Дилеры начнут прием заказов на новинку в начале мая.

Фото: УАЗ

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